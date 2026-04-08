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USA9660. MIAMI (ESTADOS UNIDOS), 07/04/2026.- Fotografía cedida por la NASA de una imagen de más de dos tercios de la Luna, realizada por la tripulación de la misión Artemis II este lunes, que muestra las intrincadas características de su cara visible. Los cuatro astronautas de Artemis II reportaron este martes a la NASA haber visto destellos de impacto, polvo lunar, distintos colores del satélite natural, el brillo de la Tierra y el cráter Ohm durante su paso por la órbita de la Luna. EFE/ NASA/SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
USA9660. MIAMI (ESTADOS UNIDOS), 07/04/2026.- Fotografía cedida por la NASA de una imagen de más de dos tercios de la Luna, realizada por la tripulación de la misión Artemis II este lunes, que muestra las intrincadas características de su cara visible. Los cuatro astronautas de Artemis II reportaron este martes a la NASA haber visto destellos de impacto, polvo lunar, distintos colores del satélite natural, el brillo de la Tierra y el cráter Ohm durante su paso por la órbita de la Luna. EFE/ NASA/SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
/ NASA
Por Agencia EFE

Los cuatro astronautas de Artemis II reportaron este martes a la NASA haber visto destellos de impacto, polvo lunar, distintos colores del satélite natural, el brillo de la Tierra y el cráter Ohm durante su paso por la órbita de la Luna el lunes.

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