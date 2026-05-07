Resumen

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Con la inteligencia artificial se puede recuperar las fotografías viejas y los recuerdos. (Imagen: difusión)
Con la inteligencia artificial se puede recuperar las fotografías viejas y los recuerdos. (Imagen: difusión)
Por Redacción EC

La inteligencia artificial también puede ser un aliado en el Día de la Madre. Para sorprender a mamá en su día, esta herramienta permite ahora restaurar, mejorar e reinterpretar fotografías antiguas en segundos.

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