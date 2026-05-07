La inteligencia artificial también puede ser un aliado en el Día de la Madre. Para sorprender a mamá en su día, esta herramienta permite ahora restaurar, mejorar e reinterpretar fotografías antiguas en segundos.

También puede ser un gran regalo y una manera de recuperar bellos recuerdos. Para esto, Google recomienda usar Nano Banana 2, integrado en Gemini.

Señala que la herramienta puede restaurar fotos deterioradas y darles una nueva vida sin alterar lo que representan.

El sistema de generación y edición de imágenes actúa mediante instrucciones en lenguaje natural.

Escenas cotidianas como retratos familiares o momentos compartidos con la madre, pueden recuperar definición, color y profundidad, manteniendo su carácter original.

En el caso de fotografías antiguas, la herramienta permite trabajar sobre distintos tipos de degradación: pérdida de color, baja definición, ruido visual o daños físicos.

Todo parte de una imagen escaneada o fotografiada, luego hay que subirla y se puede solicitar mejoras específicas como: aumentar la resolución, recuperar colores originales, eliminar manchas o rayas, ajustar iluminación y contraste, o reconstruir detalles faciales o de fondo.

Lo que hará la IA es interpretar estas indicaciones y generar una nueva versión optimizada. Lo mejor es que se puede seguir ajustando la foto con nuevas instrucciones hasta lograr el resultado deseado.

En caso se busque algo más creativo, la herramienta de Google permite transformar una imagen en otro estilo visual, cambiar el entorno o fondo, generar versiones alternativas manteniendo a las personas o elementos principales.

Un dato importante es que el acceso depende del tipo de cuenta y funcionalidades habilitadas, aunque su despliegue apunta a una adopción amplia en distintos países y dispositivos.