Día de San Valentín: las apps de citas que más usan los peruanos y los riesgos

Febrero es el mes del amor. A pocos días de San Valentín, las aplicaciones de citas se vuelven más populares, pero también aumentan los riesgos en ciberseguridad, de ser estafados o víctimas de delitos sexuales.

Solo en Estados Unidos se registran 60 mil estafas románticas, en Reino Unido el 83% de las víctimas son mujeres, y en el Perú la Policía Nacional del Perú (PNP) muestra que ese tipo de estafas va en aumento.

Según ESET, hasta junio de 2025 se registraron 86 denuncias, una cifra que supera las 73 reportadas en todo el 2024. De estos casos, 29 están vinculados directamente al uso de aplicaciones de citas. Para eso, los delincuentes operan con estrategias para manipular a sus víctimas.

“Cuando una persona cree haber encontrado una conexión real, es cuando se vuelve más vulnerable y baja sus mecanismos de alerta. Los estafadores conocen muy bien este comportamiento y saben exactamente qué decir y en qué momento hacerlo”, Jorge Zeballos, especialista de ESET.

En sus acciones, los ciberdelincuentes han sumado la inteligencia artificial, usan fotos atractivas, periles elaborados, simulan historias de éxito profesional.

En el informe se señala que el ranking de aplicaciones de citas en Google Play en Perú de Similarweb, Tinder se mantiene en el primer puesto de la clasificación de las appas de citas. Después están Catchyy, Bumble y Bumpy e iHappy.

La ciberdelincuencia aprovecha San Valentín para atacar. (Foto: Difusión)

La táctica más común detectada por las autoridades peruanas consiste en trasladar la conversación fuera de la aplicación, hacia plataformas como WhatsApp, Instagram o Telegram. Esto tiene la finalidad de evadir los sistemas de seguridad de las apps de citas.

Todo está planeado

Una vez establecido el contacto con la víctima, los delincuentes suelen dar historias para engañar a sus víctimas. Una historia recurrente es el cuento de la maleta retenida: afirman enviar un regalo costoso desde el extranjero y solicitan dinero para pagar supuestos impuestos de aduanas.

También se cuenta las falsas inversiones o emergencias. Es decir inventan necesidades urgentes de salud de familiares o supuestas “oportunidades de oro” en criptomonedas. Otro discurso plantea gastos de viaje: piden dinero para pasajes con la promesa de un encuentro presencial que nunca ocurre.

En ese contexto, ESET recomienda estar atento a los siguientes comportamientos de los delincuentes. Primero cuando se presenta presión financiera prematura, es decir, si alguien pide un préstamo o un regalo costoso tras pocas semanas de interacción.

También se recomienda evitar las videollamadas, frente a excusas constantes para no mostrarse en cámara o concretar encuentros presenciales.

Otro mode de acción es“Love bombing”, que consiste en declaraciones de amor intensas y contacto excesivo en etapas muy tempranas para nublar el juicio de la víctima. También se puede estar atento a las inconsistencias, respuestas vagas o contradictorias de su vida cotidiana.

Como medida de seguridad se recomienda nunca enviar dinero, usar la búsqueda inversa de imágenes, mantener la conversación dentro de la app y desconfiar de los videos pregrabados o videollamdas generadas con IA.