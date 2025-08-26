Los adultos mayores también son grandes usuarios de las nuevas tecnologías, sin embargo, es preciso que sigan aprendiendo las formas de interactuar en el nuevo mundo digital.

Usan una gran variedad de dispositivos para aprender, entretenerse, comunicarse y mantenerse activos.

En el marco del Día del Adulto Mayor, Google comparte herramientas prácticas que, con el apoyo de la inteligencia artificial, hacen que la experiencia digital sea más sencilla.

Por ejemplo, los adultos mayores pueden explorar el mundo usando Google Maps, que se convierte en un aliado para la movilidad y la exploración. Pueden descubrir nuevos lugares, planificar rutas de forma segura y encontrar fácilmente rutas accesibles para caminar, usar transporte público o ubicar servicios cercanos como farmacias y centros médicos.

El uso es sencillo. Se abre la aplicación Google Maps y se escribe el destino en la barra de búsqueda. Se puede seleccionar entre caminar, transporte público o auto (y en el caso de Lima, se pueden visualizar rutas del Metro de Lima y principales buses).

Para una mejor interacción, los usuarios pueden utilizar dos opciones:

Indicaciones por voz: Abre la aplicación, busca un destino y presiona “Cómo llegar” para activar las indicaciones por voz.

Vista de Street View: Antes de salir, arrastra el ícono del “muñequito” a la calle para ver el lugar y su entorno, dándoles la confianza de explorar con tranquilidad.

Otra opción de uso es Gemini. La IA de Gemini permite hacer preguntas complejas de forma sencilla y natural, funcionando como un asistente personal. Los adultos mayores pueden dictar sus consultas, ya sean recetas de cocina, recomendaciones de cuidado del hogar o dudas generales, y obtener respuestas claras y precisas.

Google ofrece herramientas para que los adultos mayores se integren al mundo digital. (Foto: difusión)

Para empezar, solo se necesita ingresar a gemini.google.com o abrir la app Gemini en el teléfono, escribir o dictar preguntas como: “Recetas de cena fáciles para dos personas” o “ejercicios suaves para adultos mayores”; y listo.

Una alternativa rápida es Google Lens, que convierte la cámara del teléfono en una herramienta de búsqueda visual. Con solo tomar una foto, los adultos mayores pueden traducir textos de un menú, identificar una planta o un animal, o buscar información sobre un objeto. Es una forma intuitiva y práctica de interactuar con el mundo que los rodea.

Utilizarlo es muy sencillo. Se tiene que abrir la app de Google, presionar el ícono de la cámara en la barra de búsqueda, y apuntar a algo que se quiera saber y la IA dará la respuesta.

YouTube también es una opción para divertirse y adquirir conocimiento con tutoriales de cocina, ejercicios, clases de música o ver conciertos de sus artistas favoritos. La plataforma también cuenta con la opción de subtítulos para una mejor experiencia si se tienen problemas de audición.

Los usuarios deben ingresar a la app YouTube o desde youtube.com, y en la barra de búsqueda, escribir lo que desean aprender o ver, como por ejemplo: “recetas peruanas fáciles”, “clases de tejido” o “conciertos de música de los 70s, u 80s”.

Una de las opciones más interesantes es Google Meet. Las videollamadas son una manera de acortar distancias para ver y hablar con familiares y amigos sin importar dónde se encuentren.

Para usarla, se debe descargar la app Google Meet o ingresar a meet.google.com, presionar “Nueva reunión” y “Compartir enlace de reunión” para enviarlo a familiares o amigos, sin necesidad de crear una cuenta o descargar nada adicional.

Otra herramienta con IA es Lookout, una aplicación disponible en Android que usa la cámara del teléfono y la IA para describir objetos, textos y personas a su alrededor, una función muy útil para quienes tienen baja visión. Esta herramienta también puede leer documentos, identificar productos en el supermercado, leer recetas médicas, recibos y reconocer billetes, dando mayor independencia.