En plena época del streaming, la inmediatez de Internet, la música generada con inteligencia artificial y lo etéreo que puede ser lo digital, hay una tecnología que se niega a desaparecer. Por el contrario, en los últimos años parece tomar un nuevo vigor. Se trata del disco de vinilo, y este 12 de agosto celebra su día.

El Día Mundial del Disco de Vinilo nos recuerda que a veces es importante lo tangible, esa experiencia de sacar un disco de su empaque, limpiarlo, colocarlo en una tornamesa, hacer que el disco gire, colocar la aguja y dejar que la música invada una habitación.

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Se trata de una tecnología que tiene más de 100 años. Es decir, si queremos ir a su origen, debemos viajar hasta el siglo XIX, cuando en 1877 Thomas Alva Edison inventa el fonógrafo que funcionaba con cilindros, y, unos años después, Emil Berliner inventaría el gramófono en base a un disco plano.

Esta tecnología ha pasado por diferentes cambios. Los primeros discos se fabricaban a base de resina natural, o laca de acetato. Eran muy delicados y fáciles de romper. En los años 40 aparece el Policloruro de vinilo (PVC), que es el tipo de disco que aun se sigue produciendo hoy en día.

El cuidado de la aguja es una de las claves para mantener tu disco de vinilo. / Daniel Bedoya Ramos

El Día del Disco de Vinilo se celebra el 12 de agosto. / Daniel Bedoya Ramos

El impacto más significativo del disco de vinilo puede estar en la música. “Ha fortalecido bastante no solamente al tema de la industria y la preservación musical, sino también a que nuevos artistas quieran este tipo de formato”, indica Rommel Yupanqui, coleccionista de vinilos y creador de contenido en El Tornamesa.

Recuerda el hito de Enrico Caruso, quien en 1902 protagonizó la grabación histórica de “Vesti la giubba”, vendiendo más de un millón de copias.

Por otro lado, una de las cualidades del disco es la duración en el tiempo.

“Un disco de vinilo dura más de 50, 60 años. Puede estar en buen estado, en regular estado, pero se sigue escuchando. Aquí, en Lima, puedes comprar discos de esa época y suenan como la primera vez”, comenta Rommel, que lleva más de 10 años coleccionando discos, además de los que mantiene de su familia a través de generaciones.

Además, existían formatos pequeños llamados flexidisc, muy delgados y flexibles, se podían doblar, y “las personas grababan sus propias voces para enviar a familiares en el extranjero”. Hoy se pueden escuchar también.

El vinilo y la Generación Z

La edad de oro del disco de vinilo se mantuvo hasta mediados de los 80. Progresivamente se vio opacado por el casete y el CD. Sin embargo, en plena época de la música por streaming parece vivir un resurgimiento.

La festividad del Día del Vinilo fue iniciada en el 2002, en California (Estados Unidos), y se sigue en varios países para poner a girar los discos de 33 RPM (revoluciones por minuto) y 45 RPM, o el formato más antiguo de 78 RPM.

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Según medios especializados en música, es el único formato en físico que sigue creciendo. Solo en Estados Unidos se alcanzaron ingresos por 1.400 millones de dólares en 2024. Además, representa el 71 % de los ingresos totales de los formatos físicos.

Además, según IFPI, los ingresos de música grabada en el 2025 superaron los 30.000 millones de dólares por primera vez, la cifra más alta desde 1999. “Impulsado por un aumento del 13,7% en las ventas de vinilos, los formatos físicos tuvieron un fuerte regreso en 2025″, indica un informe de Billboard.

Además… Discos de vinilo en Perú En Lima y en varias regiones del país se preparan ferias de venta de discos de vinilo, nuevos y de época, como La Megaferia de vinilos, en Miraflores. El Tour del Disco también prepara para fines de agosto una feria que reunirá 14 discotiendas. En Colecciones El Comercio también se pueden encontrar discos en las categorías Vinilos legendarios y Vinilos Best of 80s. Es decir, hay discos de vinilo para rato.

¿Es solo nostalgia? ¿Cómo ven las nuevas generaciones al disco de vinilo?

Desde su experiencia en las ferias de música, indica Rommel Yupanqui que a la mayoría de jóvenes les gusta “ese sentimiento de cercanía de tener a tu artista favorito en tus manos” .

“Hace que quieran comprar un disco de vinilo y ya no solamente se queden con el formato digital, que muchas veces puede ser superfluo. Pero el hecho de sentir, tocar y hacer el ritual de colocar el vinilo en el tornamesa, etcétera, es una cosa que no se lo va a quitar nadie”, comenta en conversación con este Diario.

Músicos que siguen publicando

El gusto por los discos de vinilo no solo se nota en la búsqueda de productos antiguos, o de época. Si bien la mayoría de producción musical está en las plataformas de streaming como Spotify o Apple Music, artistas vigentes también publican en este formato.

Entre estos se puede contar a Taylor Swift, con sus discos The Tortured Poets Department (2024) y Midnights (2022). De hecho, según la página Euronews, la cantante lidera las ventas durante el 2025 con más de 129.000 ventas en el Reino Unido.

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Otros artistas actuales que siguen cultivando este formato son Billie Eilish, con Hit Me Hard and Soft (2024); Harry Styles, con Harry’s House (2022); Rosalía, con su reciente disco LUX; o Dua Lipa, que siempre acompaña sus lanzamientos con formatos físicos.

El disco de vinilo aun se mantiene, más allá de los discos históricos de The Beatles, The Rolling Stones, Led Zeppelin, Michael Jackson, entre otros. Sin embargo, una de las dificultades es el acceso. Se trata de un formato caro.

“Es difícil coleccionar vinilos actualmente porque sí es un hobby caro” , indica Rommel. Y es que con la pandemia de COVID 19 hubo una paralización en la producción de estos discos que se reflejó en los precios. “Aquí en Perú un vinilo doble que antes te costaba 140, 130, nuevo, ahora te cuesta 220, y eso se ve a un nivel mundial”, comenta sobre los precios.

Y como es una práctica que demanda esfuerzo, dinero, además de gusto musical, plantea algunos tips para cuidar tus discos de vinilo. Y la limpieza es una de las claves.

“Siempre, cada vez que lo pongas, eso sí es esencial porque muchas veces se atrapa estática, polvillo, la humedad, sabiendo que Lima es una ciudad húmeda, y se puede llenar de hongos el vinilo”, precisa. Además, es importante reproducir en una buena tornamesa, no necesariamente la más cara, con agujas adecuadas, preservar los discos en espacios específicos y evitar exponerlos al calor.