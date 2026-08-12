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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

En plena época del streaming, la inmediatez de Internet, la música generada con inteligencia artificial y lo etéreo que puede ser lo digital, hay una tecnología que se niega a desaparecer. Por el contrario, en los últimos años parece tomar un nuevo vigor. Se trata del disco de vinilo, y este 12 de agosto celebra su día.

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