La afición de los peruanos por los videojuegos se muestra no solo por los torneos ganados internacionalmente – recientemente uno de “Pokémon Unite” – sino también por su consumo en el mercado de PC.

Y es que un análisis de Intel correspondiente al cuarto trimestre de 2024 y al primer trimestre de 2025 muestra que nuestro país se ha consolidado como el mercado con la mayor concentración del segmento ‘Gaming-Creator’ dentro del mercado total de PCs (TAM).

Es así que en el mercado peruano, esta categoría alcanza un 28%, cifra que supera el promedio regional de 6%, y quecontrasta con mercados como Chile (17%), Colombia (9%), México (7%), Brasil (3%) y Argentina (1%).

Este crecimiento confirma la consolidación del ‘gaming’ y la creación de contenido como ejes relevantes en la estructura del mercado peruano. Más que una preferencia puntual, refleja una evolución en los hábitos de consumo y en el nivel de exigencia tecnológica de los usuarios. Para la industria, implica la necesidad de acelerar la innovación y garantizar soluciones capaces de sostener la competitividad y responder a una demanda cada vez más sofisticada.

Con el mercado de los videojuegos en continuo avance, también las exigencias se han incrementado. Aquí seis señales de que ya va siendo hora de que reemplaces tu PC ‘gamer’.

Caída de FPS en títulos recientes:cuando los juegos modernos obligan a reducir la configuración gráfica a mínimos para mantener una tasa de cuadros jugable. Tiempos de carga prolongados:si al iniciar el sistema o cargar niveles, mapas o texturas lleva más tiempo del esperado. Dificultad para multitarea:si al abrir un navegador con varias pestañas mientras se juega se ralentiza todo el sistema y obliga a cerrar aplicaciones. Rendimiento inconsistente en streaming o edición:si la PC se ralentiza al transmitir partidas o editar clips. Actualizaciones de drivers que no mejoran el rendimiento:se indica que el límite ya no es el software, sino el hardware. Temperaturas elevadas y ruido excesivo: señales de que los componentes trabajan al límite y de forma poco eficiente.

Si alguna de estas te afecta, el Día del Gamer se convierte en una ocasión idónea para reemplazar componentes, con varias marcas ofreciendo descuentos y otros beneficios para quienes elijan sus productos. Un ejemplo de esto es Intel Gamers Days, que tiene lugar entre el 25 de agosto al 7 de septiembre, con la marca ofreciendo múltiples beneficios – incluyendo copias del próximo a salir “Battlefield 6” – para quienes compren sus componentes.