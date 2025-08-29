La industria de los videojuegos es una de las que muestra mayores crecimientos en los últimos años y solo en el 2024 facturó US$190 mil millones, superando los ingresos de la industria musical y cinematográfica combinados. Es un fenómeno que no le es ajeno a nuestro país, donde 11 millones de peruanos se consideran ‘gamers’, una etiqueta que muestra su afición por esta industria. Menos conocidos, pero igualmente importante, es también la creciente industria de desarrolladores peruanos.

Y es que hay varios videojuegos que han sido creados en estas tierras, con empresas como Leap Games Studios y Bamtang Games mostrando las capacidades del talento peruano, mientras que juegos como “Arrog” y “Rhythm Doctor” han sido recibidos muy bien internacionalmente.

El potencial de esta industria también ha sido notado por los centros de altos estudios, con entidades como la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC) integrando la enseñanza de habilidades como programación de motores gráficos, diseño de inteligencia artificial para personajes no jugables y simulaciones en tiempo real a su carrera de Ciencias de la Computación.

“Los videojuegos, además de entretener, también son plataformas de innovación tecnológica que impulsan el desarrollo de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, big data y computación en la nube. Queremos que más jóvenes peruanos vean esta industria como un campo de investigación y emprendimiento con alto potencial”, señala Jesús Bellido, decano de la Facultad de Computación de UTEC.

Para la universidad, la apuesta por esta formación busca conectar la pasión por los videojuegos con la creciente demanda global de profesionales especializados en tecnología. En los próximos años, se proyecta que la industria necesitará más expertos en desarrollo de software, ciberseguridad y gestión de datos aplicados al gaming, generando empleos de alto valor agregado.