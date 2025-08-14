El Día del Niño será el próximo 17 de agosto y, pensando en esa fecha, Google recomienda algunas actividades que se pueden realizar de manera gratuita desde su plataforma en compañía de los pequeños de casa.

Algunas aprovechan la inteligencia artificial y otras enseñan a vivir en esta nueva época digital con entretenimiento responsable.

Primero, se plantea el uso de Gemini para la función Storybook que permite crear cuentos, animados y personalizados, para niños en solo segundos.

Lo que deben hacer es dar una simple indicación a la IA de Google y se generará una historia con imágenes que se pueden personalizar, fomentando la creatividad y la lectura de una manera interactiva.

El resultado es una historia de hasta 10 páginas ilustradas con diferentes estilos (cómic, acuarela, plastilina, etc.), también puede tener narración en voz alta, y las historias pueden estar basadas en fotos o descripciones personalizadas.

Si el niño está aprendiendo a usar un dispositivo móvil, se puede acceder a Family Link, que permite a los padres tener un control del contenido usado por los pequeños.

YouTube Kids es otra herramienta clásica. Es la versión para niños de YouTube, con algoritmo de filtrado controlado y la inteligencia artificial para seleccionar el contenido educativo para niños.

También se cuenta con Sé Genial en Internet, una herramienta con juegos interactivos que enseñan la vida digital a los niños. Interland es uno de estos juegos y enseña hábitos esenciales de seguridad digital.

Es así como los niños pueden divertirse y aprender en esta época más digital con el ingreso de la inteligencia artificial en nuestras vidas.



