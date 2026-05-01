La venta de laptops en Perú sigue teniendo un crecimiento. Los usuarios las buscan por diferentes motivos, y entre ellos está el de poder trabajar.

A propósito del Día del Trabajo, la firma ASUS señala que este segmento incrementó en un 20% en lo que va del 2026. Además, cerca del 50% de peruanos optan por adquirir una laptop por motivos de trabajo y emprendimiento.

¿Qué es lo que buscan? Entre las características, que el dispositivo sea capaz de soportar tareas demandantes.

Es así que los profesionales de sectores como ingeniería, arquitectura, diseño, edición de video y streaming encuentran en las laptops gamers una solución eficiente gracias a su alto rendimiento.

“El usuario peruano valora el alto desempeño de manera transversal, tanto para el ámbito laboral como para los videojuegos“, indica José Aguilar, gerente de producto de ASUS Perú.

Y es que si algo destaca en ese tipo de equipo es la "potencia y durabilidad para el trabajo y para el entretenimiento”. El diseño de este equipo suele ser robusto y de alto performance.

A diferencia de las computadoras de escritorio, las laptops gamers permiten a los usuarios desplazarse con facilidad entre distintos espacios de trabajo, asistir a reuniones o trabajar de forma remota sin sacrificar potencia.

Además, priorizan equipos con tarjetas gráficas de alto nivel, destacando la creciente adopción de las series 40 y 50 de Nvidia. Incluso evalúan el RAM y contar con al menos 16 GB de memoria RAM se ha convertido en un estándar.

Por otro lado, según el informe ‘Future of SMB’ de ASUS, las pequeñas y medianas empresas peruanas avanzan hacia modelos de trabajo más intensivos en tecnología, impulsados en parte por la adopción de herramientas basadas en inteligencia artificial. Por eso, se estima que más empresas y trabajadores opten por laptops de mayor potencia.