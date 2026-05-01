Resumen

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Profesionales prefieren una laptop gamer para el trabajo de alto rendimiento. (Foto: Difusión)
Profesionales prefieren una laptop gamer para el trabajo de alto rendimiento. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

La venta de laptops en Perú sigue teniendo un crecimiento. Los usuarios las buscan por diferentes motivos, y entre ellos está el de poder trabajar.

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