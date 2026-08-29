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Resumen

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El número de 'gamers' ha visto un significativo aumento en las últimas décadas y en 2024 se calculaba que habían un total de 3.320 millones de aficionados a los videojuegos globalmente.
El número de 'gamers' ha visto un significativo aumento en las últimas décadas y en 2024 se calculaba que habían un total de 3.320 millones de aficionados a los videojuegos globalmente.
/ Olya Adamovich/Pixabay
Por Juan Luis Del Campo

Este 29 de agosto se celebra nuevamente el Día Internacional del ‘Gamer’, una fecha que celebra a todos aquellos seguidores que han encontrado diversión, consuelo e incluso escapismo en el amplio mundo de los videojuegos, un número que va en aumento con el paso de los años.

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