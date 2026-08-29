Este 29 de agosto se celebra nuevamente el Día Internacional del ‘Gamer’, una fecha que celebra a todos aquellos seguidores que han encontrado diversión, consuelo e incluso escapismo en el amplio mundo de los videojuegos, un número que va en aumento con el paso de los años.

Y es que el entretenimiento electrónico se ha vuelto en una de las industrias de su rubro con mayor crecimiento en la actualidad. Ya en 2025 se calculó que la industria de los videojuego generó US$184 mil millones anualmente, casi el doble que la industria de plículas (US$33,9 mil millones) y música (US$28,6 mil millones) combinados.

El número de jugadores también ha visto un excepcional aumento y para 2024 se calculaba que habían un total de 3.320 millones de ‘gamers’ globalmente, aproximadamente un 40% de la población. Este estrepitoso aumento ha sido gracias en gran parte al alza de los ‘smartphones’, con la población que juega en esta plataforma alcanzando los 2.850 millones.

El ‘gamer’ peruano

La industria también ha encontrado un suelo fértil en el Perú y según un estudio de Kantar IBOPE Media publicado en agosto del 2025 un 57% de los peruanos conectados al internet juega videojuegos, con un porcentaje considerable, el 37%, jugando al menos cuatro veces por seamana.

Otro estudio, titulado Conociendo al Gamer Peruano 2025 por Publicis media Perú, pone la cifra aún más elevada, señalando que un 75% de los peruanos juega al menos un videojuego a la semana, con un 17% jugando a uno diariamente. Esto demuestra que, en las últimas décadas, ha abandonado su lugar nicho y hasta socialmente inaceptable para convertirse en una actividad en la que participa la mayoría de la población.

Problemas en el horizonte

Pero no todo está en la dificulta ‘Fácil’ para la industria, que enfrenta problemas considerables por delante, como lo ha demostrado los cierres de numerosos estudios en los últimos años, más recientemente por Microsoft.

En una reciente conversación con Álvaro Iparraguirre, coordinador de la especialidad de Animación y Videojuegos de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Lima, nos indicó que la industria del videojuego actualmente atraviesa un proceso amplio de transformación.

“La pandemia fue una suerte de burbuja para los videojuegos”, explicó el investigador en conversación con El Comercio. El confinamiento disparó el consumo de entretenimiento digital y llevó a las grandes editoras a asumir que ese crecimiento sería permanente, por lo que empezaron a contratar más personal, abrir nuevos estudios e invertir miles de millones de dólares en proyectos cada vez más ambiciosos.

Sin embargo, el mercado terminó regresando a la normalidad, y con el fin de los requerimientos de aislamiento cambiaron nuevamente los hábitos de consumo de las personas. Como resultado, muchas de las expectativas creadas durante esos años comenzaron a desmoronarse y las compañías que habían ampliado sus plantillas se encontraron con ingresos inferiores a los proyectados y emprendieron una ola de ajustes que continúa hasta hoy.

A esto se le suma un aumento considerable de precios a lo largo de todas las consolas, causado por la mayor demanda de componentes de alta tecnología como tarjetas de video y memorias RAM por los centros de datos, a su vez impulsados por el meteórico ascenso de la industria de inteligencia artificial. Los ejemplos han sido claros, con tanto el PlayStation como Xbox anunciando considerables aumentos al precio de sus consolas en los últimos meses.

Un último reto al destacar, aunque ciertamente no el último que acecha a esta industria, es el de la digitalización de los videojuegos, ejemplificada recientemente con el impacto que causó el anuncio de que PlayStation dejará de fabricar discos físicos para sus juegos a partir de 2028. Pero estas muestras de rechazo parecen haber hecho poco para cambiar el rumbo de la compañía, que señala que la gran mayoría de compras de juegos se da ahora en los mercados digitales.

Las consecuencias de esta decisión todavía no las vemos, ni como afectará la industria en adelante, pero al menos uno de sus efectos se está dando en este momento con un boicot contra PlayStation que comenzó el pasado 23 de agosto y se extenderá hasta el 30 del mes.