La animación digital se ha consolidado con el paso de los años. Es por ello que cada 28 de octubre se celebra el Día Mundial de la Animación Digital, mostrando los grandes avances en el streaming, videojuegos, publicidad y educación digital.

Nuestro país no es ajeno a esta profesión, y se espera que crezca en sectores laborales que combinan la creatividad, dominio técnico y visión de gestión.

Un informe de Toulouse Loutrec recuerda que, según datos de Data Bridge, se espera que el mercado global está proyectado a superar los USD 900 mil millones en 2034.

En lo que respecta a Latinoamérica, se indica que los estudios de animación y freelancers han ganado espacio como proveedores de servicios para el extranjero, especialmente en 2D, motion y videojuegos.

La animación digital es un campo que sigue creciendo en Perú, con proyección a proyectos internacionales. (Foto: Difusión)

En cuanto a la remuneración en el país, los rangos varían según la experiencia y el tipo de especialización. Renzo Guido, coordinador académico de carreras digitales de Toulouse Lautrec, indica que en el mercado laboral un animador junior puede comenzar con un sueldo de entre mil y 1.500 soles, mientras que los perfiles intermedios alcanzan los S/ 3 mil, y los profesionales senior o líderes de proyecto pueden llegar a ganar hasta S/ 7 mil mensuales (US$1.000 y US$2.000 dólares) en empresas grandes o proyectos internacionales.

Comenta, además, que los profesionales en esta industria pueden desempeñarse en diversas áreas: estudios de animación, productoras audiovisuales, agencias de publicidad, startups tecnológicas o proyectos de autor de videojuegos, realidad aumentada, educación digital y branding animado. Asimismo los puestos más solicitados son los de animador 2D o 3D, ilustrador o concept artist, modelador 3D o rigger, diseñador de motion graphics, compositor de efectos visuales (VFX), director o productor de animación, entre otros.

Según el experto, en promedio se estima que en el país un aproximado de 250 profesionales especializados en animación egresan cada año. Sin embargo, no todos se dedican directamente a la animación; muchos se orientan hacia la ilustración, la postproducción o el diseño multimedia.