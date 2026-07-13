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Resumen

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Se desconoce si esta opción se limitará a regiones concretas o cuándo podría lanzarse oficialmente. (Foto: Glenn Carstens-Peters)
Se desconoce si esta opción se limitará a regiones concretas o cuándo podría lanzarse oficialmente. (Foto: Glenn Carstens-Peters)
/ Unsplash
Por Agencia Europa Press

Disney+ está barajando un nuevo enfoque para acercar su servicio a más personas, ofreciendo algunos de sus contenidos de forma gratuita para los usuarios, a los que podrán acceder sin necesidad de pagar una suscripción, ante el avance de otras plataformas como YouTube en la TV.

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