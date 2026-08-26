La cantante Dolly Parton, quien acaba de fallecer a los 80 años, también es recordaba por sus roles claves en la ciencia. Quien fuera una de las artistas más icónicas del siglo XX, dio su nombre a la oveja clonada “Dolly” y, muchos años más tarde, financió la vacuna de Moderna contra el coronavirus.

Hace 30 años nació la oveja “Dolly”. Se convirtió en el primer mamífero clonado a partir de una célula adulta. Y la llamaron así por la artista estadounidense, aunque con una particular explicación.

“Dolly proviene de una célula de glándula mamaria y no podíamos pensar en un par de glándulas más impresionantes que las de Dolly Parton”, declaró en 1997 Ian Wilmut, embriólogo que lideró el proyecto.

Como se recuerda, “Dolly” nació en secreto en el Instituto Rosli de Escocia y el éxito del experimento se mantuvo siete meses oculto. No no se hizo público hasta 1997.

Dura pandemia

Más de dos décadas después, una pandemia atroz golpeó a la humanidad y nos mantuvo encerrados un período considerable. Las investigaciones se aceleraron para crear las vacunas contra el coronavirus y en menos de un año llegaron algunas.

Durante este lapso, en 2020, Parton financió con un millón de dólares la vacuna de Moderna contra la enfermedad. La cantante aparece entre las donantes que posibilitaron uno de los remedios para el covid-19, según consta en un artículo en el “New England Journal of Medicine”, en el que aparecen los fondos para la investigación del Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt, que participó en los ensayos de Moderna.

Esta vacuna se caracteriza principalmente por utilizar tecnología de ARN mensajero (ARNm) para instruir a las células cómo fabricar la proteína de la espícula que se encuentra en la superficie del virus.

La pandemia atacó principalmente a las personas de la tercera edad y en situación vulnerable. La cantante en ese entonces tenía 74 años.

En abril de 2020 Parton escribió en Twitter (Ahora X) lo siguiente: “Mi viejo amigo, el Dr. Naji Abumrad, que ha estado involucrado en investigaciones en Vanderbilt durante muchos años, me informó que estaban haciendo algunos avances emocionantes hacia la investigación del coronavirus como cura. Estoy haciendo una donación de un millón a Vanderbilt para esa investigación y para alentar a las personas que pueden pagarlo a hacer donaciones”.

A su vez, en un video de Instagram dejó una reflexión del momento que nos tocó vivir: “Creo que Dios está en esto, de verdad. Está tratando de acercarnos a la luz para que podamos vernos a nosotros mismos y vernos a través de los ojos del amor. Y espero que aprendamos esa lección”.

Cuando la estrella de country recibió la dosis de la vacuna de Moderna, convirtió ese momento en toda una fiesta en redes sociales y lo celebró cantando “Jolene”. Los medios destacaron que recibió “su propia medicina”.