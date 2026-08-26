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Resumen

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Dolly Parton animó a sus fans a vacunarse contra el covid-19 durante la pandemia. (Foto: Reuters)
Dolly Parton animó a sus fans a vacunarse contra el covid-19 durante la pandemia. (Foto: Reuters)
Por Diego Barrio de Mendoza

La cantante Dolly Parton, quien acaba de fallecer a los 80 años, también es recordaba por sus roles claves en la ciencia. Quien fuera una de las artistas más icónicas del siglo XX, dio su nombre a la oveja clonada “Dolly” y, muchos años más tarde, financió la vacuna de Moderna contra el coronavirus.

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