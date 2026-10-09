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Resumen

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Donald Trump condecoró a Elon Musk. (Foto: AFP)
Donald Trump condecoró a Elon Musk. (Foto: AFP)
Por Agencia AFP

El presidente Donald Trump entregó el jueves a Elon Musk la máxima distinción científica de Estados Unidos, lo que marca el regreso del magnate de los cohetes a la órbita del mandatario tras su conflictivo alejamiento.

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