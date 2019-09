Dos gigantes de la tecnología discrepan sobre cuál es la mayor amenaza para la humanidad

Los magnates detrás de Alibaba y Tesla no están de acuerdo sobre el futuro.



Jack Ma, el segundo hombre más rico de China, dijo que era "bastante optimista" sobre los efectos que puede tener la inteligencia artificial sobre los humanos y agregó que no hay nada que temer.



"No estoy seguro, no creo que vaya a ser así", le contestó Elon Musk, argumentando que la tecnología avanza a una velocidad más rápida que nuestra habilidad para entenderla.

Los empresarios, que forman parte de los líderes más influyentes en el sector tecnológico y comercial, enfrentaron sus puntos de vista en un evento realizado la pasada semana en la Conferencia Mundial sobre Inteligencia Artificial (WAIC, por sus siglas en inglés), en Shanghái.



--- ¿Trabajar tres días a la semana? ---



Ma, que ha causado polémica por apoyar la idea de que las personas trabajen de nueve de la mañana a nueve de la noche y seis días a la semana (un sistema conocido como 996), argumentó que con el desarrollo tecnológico, los empleados trabajarían en el futuro mucho menos.



"Creo que la gente debería trabajar tres días a la semana y cuatro horas al día", aseguró el multimillonario, "porque, con la inteligencia artificial, la gente tendrá más tiempo para disfrutar. No creo que necesitemos muchos trabajos".



"Los trabajos que necesitamos son aquellos que hacen a la gente más feliz".



"No se preocupen, tendremos empleos", agregó.



Ma citó la Revolución Industrial y la electricidad para ejemplificar cómo los desarrollos en tecnología dieron paso a un mejor equilibrio entre el trabajo y la vida personal.



Además, el empresario dijo que la gente vivirá muchos más años.



"En la época de la inteligencia artificial las personas podrán vivir 120 años".



"Necesitamos inteligencia artificial para que los robots se ocupen de los mayores".



--- Desempleo masivo ---

​

Al contrario, Musk señaló que el desempleo masivo es una verdadera preocupación.



"La inteligencia artificial hará que los empleos se vuelvan un poco inútiles".



"Probablemente el último trabajo que quedará será desarrollar la inteligencia artificial y eventualmente la inteligencia artificial codificará su propio software".



El multimillonario agregó que existe un riesgo de que la humanidad llegue a su fin y que finalmente sea vista como un punto de preparación para el inicio de un tipo de vida superior.



"Se podría pensar en la humanidad como un impulsor biológico para súper-inteligencia digital".



Para evitar ese destino, dijo que necesitamos encontrar la manera de conectar nuestros cerebros a computadores, algo que él estaría intentando hacer a través de una de sus últimas startups.



"No te preocupes por la máquinas", dijo Ma.



"Un computador es un computador. Un computador es un juguete".



"Un computador puede ser inteligente, pero los humanos son más inteligentes", agregó, frente a lo cual Musk respondió: "Definitivamente no".



--- ¿En qué están de acuerdo? ---



En que los temores sobre la sobrepoblación del planeta son equivocados.



"El mayor problema que enfrentará el mundo en 20 años será la disminución poblacional", sostuvo Musk.



Esa predicción, recibió el total apoyo de Ma.



"La velocidad en que disminuirá la población aumentará", agregó.



Sin embargo, agregó que el uso de inteligencia artificial para extender la vida más años puede ser parte de la solución.

