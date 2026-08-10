El ‘dotero’ peruano ‘TaiLung’ ha quedado fuera de The International 2026, el torneo más importante de “Dota 2”, tras ser suspendido de por vida de todos los torneos de su organizador, PGL. La noticia fue confirmada por su equipo LGD Gaming y llega solo a unos días del inicio de la competencia, a disputarse en Shanghái entre el 13 y el 23 de agosto.

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Los detalles en torno a la suspensión del jugador de 17 años no son aún muy claros, pero medios han reportado que estarían relacionados con un presunto “322”, término (o número) utilizado para describir el arreglar previamente el resultado de un partido con fines económicos.

El mismo anuncio de LGD Gaming refuerza esta idea, al enfatizar que “el juego limpio y la integridad competitiva son los principios fundamentales de los esports profesionales y representan una línea que LGD nunca cruzará.”

“Ante cualquier asunto que pueda afectar la integridad competitiva, el club siempre tomará las medidas necesarias basadas en hechos y pruebas, informará de manera proactiva a las autoridades pertinentes y cooperará plenamente con todas las investigaciones y procedimientos de seguimiento”, añaden.

Joven promesa

Conocido también como ‘Osito’, el ‘dotero’ era una de las jóvenes promesas del e-Sport, logrando subir al tercer puesto de los ránkings del juego en las Américas a la corta edad de 14 años. A fines de mayo del 2026 se unió al equipo chino LGD Gaming como ‘midlaner’, logrando llgar al segundo puesto en el torneo BLAST SLAM VII.

En sus redes sociales, ‘TaiLung’ se defendió de las acusaciones, afirmando que está explorando qué recursos legales puede tomar para remediarlas.

“Mi silencio no constituye una adminisión, aceptación ni recnocimiento de ninguna de las acusaciones, afirmaciones o especulaciones que vienen circulando”, escribió.