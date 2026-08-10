La suspensión ocurre a solo días de que 'TaiLung' participara en The International 2026, el principal torneo de Dota 2 del mundo, como parte del equipo LGD.
La suspensión ocurre a solo días de que 'TaiLung' participara en The International 2026, el principal torneo de Dota 2 del mundo, como parte del equipo LGD.
/ Valve
Por Redacción EC

El ‘dotero’ peruano ‘TaiLung’ ha quedado fuera de The International 2026, el torneo más importante de “Dota 2”, tras ser suspendido de por vida de todos los torneos de su organizador, PGL. La noticia fue confirmada por su equipo LGD Gaming y llega solo a unos días del inicio de la competencia, a disputarse en Shanghái entre el 13 y el 23 de agosto.

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