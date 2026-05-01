La elección entre ducharse por la mañana o por la noche no tiene una única respuesta. Según la evidencia científica, todo depende del objetivo: activarse para empezar el día o facilitar el descanso antes de dormir.

Diversos estudios coinciden en que una ducha nocturna puede mejorar la calidad del sueño. Un metaanálisis publicado en 2019 en la revista Sleep Medicine, que analizó 17 investigaciones, concluyó que bañarse con agua caliente entre una y dos horas antes de acostarse reduce el tiempo para conciliar el sueño en cerca de un 36%.

La explicación está en la temperatura corporal. El agua caliente eleva la temperatura de la piel y aumenta el flujo sanguíneo en manos y pies. Al salir de la ducha, el cuerpo se enfría rápidamente, lo que imita el proceso natural previo al sueño y favorece la liberación de melatonina, la hormona que regula el descanso, mientras disminuye el cortisol, asociado al estrés.

En cambio, la ducha matutina cumple una función distinta. Desde el punto de vista fisiológico, ayuda a activar el sistema nervioso simpático, lo que incrementa el estado de alerta, el tono muscular y la preparación para afrontar las exigencias del día.

Por su parte, la ducha nocturna activa el sistema parasimpático, encargado de la relajación. Suele ser más prolongada y pausada, y funciona como un ritual de transición que ayuda a reducir la tensión física y mental acumulada.

También existen factores psicológicos que influyen en esta elección. Algunas investigaciones sugieren que quienes prefieren ducharse por la noche buscan eliminar la sensación de suciedad antes de acostarse o encontrar un espacio de desconexión tras un día cargado de estímulos.

En ese sentido, más que una cuestión de higiene, el momento de la ducha responde a necesidades individuales: activarse o relajarse. La ciencia respalda ambos hábitos, siempre que se ajusten al ritmo y estilo de vida de cada persona.