Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC

La elección entre ducharse por la mañana o por la noche no tiene una única respuesta. Según la evidencia científica, todo depende del objetivo: activarse para empezar el día o facilitar el descanso antes de dormir.

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