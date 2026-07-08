DuckDuckGo ha introducido en su navegador un bloqueador de anuncios para YouTube, que bloqueará “la mayoría” de los anuncios en esta plataforma, para que los usuarios puedan ver sus videos sin interrupciones.

El navegador, conocido por su enfoque en la privacidad del usuario, ha introducido un bloqueador de anuncios que actúa sobre la publicidad en vídeo en YouTube, tanto si aparece antes como durante la reproducción que está viendo el usuario.

Su finalidad es que se pueda “ver YouTube sin interrupciones”, y para ello, utiliza filtros colaborativas de la extensión uBlock Origin, de código abierto y que la comunidad actualiza de manera periódica para adaptarlos a los cambios que experimentan los anuncios.

Este bloqueador de anuncios para YouTube está disponible por defecto en iOS, Windows y Mac, siempre que la plataforma de vídeos de Google se abra en la web y no a través de la aplicación. En Android, por el momento requiere activación manual.

Desde DuckDuckGo advierten de que el uso de este bloqueador de anuncios “puede provocar tiempos de carga adicionales”, pero que, “una vez que el video se haya cargado, no se interrumpirá con anuncios”, como indica en un comunicado. Aun así, matiza que actúa sobre “la mayoría” de los anuncios, no sobre todos.

Esta herramienta forma parte de las protecciones de navegación que ofrece DuckDuckGo, que incluyen la gestión de las ventanas emergentes de las cookies y la protección frente a anuncios invasivos basados en rastreadores, entre otros.