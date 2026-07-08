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Resumen

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DuckDuckGo es un conocido navegador alternativo que promete mayor privacidad. (Foto: magnific.com)
DuckDuckGo es un conocido navegador alternativo que promete mayor privacidad. (Foto: magnific.com)
Por Agencia Europa Press

DuckDuckGo ha introducido en su navegador un bloqueador de anuncios para YouTube, que bloqueará “la mayoría” de los anuncios en esta plataforma, para que los usuarios puedan ver sus videos sin interrupciones.

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