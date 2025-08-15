Zlatan Ibrahimovic se une a los Íconos de "EA Sports FC 26".
/ EA Sports
Redacción EC
Redacción EC

EA ha revelado 12 nuevas cartas de íconos para su esperado título futbolístico , añadiendo a su catálogo a leyendas deportivas masculinas y femeninas como , Andrés Iniesta y Alex Morgan.

Los Íconos son cartas especiales que rescatan a futbolistas que han dejado su marca en el deporte como Diego Armando Maradona, Pelé, Zinedine Zidane y David Beckham, permitiendo jugar con ellos, a pesar de su actual condición. Ahora están disponibles en el Modo Carrera y Ultimate Team.

Aquí todos los jugadores que han sido añadidos al catálogo de Íconos.

  • Zlatan Ibrahimović
  • Marcelo
  • Andrés Iniesta
  • Francesco Totti
  • Toni Kroos
  • Alex Morgan
  • Caroline Seger
  • Oliver Kahn
  • Giorgio Chiellini
  • Cha Bum-Kun
  • Sissi
  • Steffi Jones
La lista completa de los nuevos íconos de "EA Sports FC 26".
/ EA Sports

“EA Sports FC” saldrá el 26 de septiembre para Xbox Series X/S, PlayStation 4 y 5, Nintendo Switch 1 y 2 y Microsoft Windows. Las personas que preordenen la Edición Ultimate antes del 26 de agosto recibirán un Ícono intrasferible para Football Ultimate Team.

