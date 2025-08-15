EA ha revelado 12 nuevas cartas de íconos para su esperado título futbolístico EA Sports FC 26, añadiendo a su catálogo a leyendas deportivas masculinas y femeninas como Zlatan Ibrahimovic, Andrés Iniesta y Alex Morgan.

Los Íconos son cartas especiales que rescatan a futbolistas que han dejado su marca en el deporte como Diego Armando Maradona, Pelé, Zinedine Zidane y David Beckham, permitiendo jugar con ellos, a pesar de su actual condición. Ahora están disponibles en el Modo Carrera y Ultimate Team.

Aquí todos los jugadores que han sido añadidos al catálogo de Íconos.

Zlatan Ibrahimović

Marcelo

Andrés Iniesta

Francesco Totti

Toni Kroos

Alex Morgan

Caroline Seger

Oliver Kahn

Giorgio Chiellini

Cha Bum-Kun

Sissi

Steffi Jones

La lista completa de los nuevos íconos de "EA Sports FC 26". / EA Sports

“EA Sports FC” saldrá el 26 de septiembre para Xbox Series X/S, PlayStation 4 y 5, Nintendo Switch 1 y 2 y Microsoft Windows. Las personas que preordenen la Edición Ultimate antes del 26 de agosto recibirán un Ícono intrasferible para Football Ultimate Team.