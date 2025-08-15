EA ha revelado 12 nuevas cartas de íconos para su esperado título futbolístico EA Sports FC 26, añadiendo a su catálogo a leyendas deportivas masculinas y femeninas como Zlatan Ibrahimovic, Andrés Iniesta y Alex Morgan.
Los Íconos son cartas especiales que rescatan a futbolistas que han dejado su marca en el deporte como Diego Armando Maradona, Pelé, Zinedine Zidane y David Beckham, permitiendo jugar con ellos, a pesar de su actual condición. Ahora están disponibles en el Modo Carrera y Ultimate Team.
Aquí todos los jugadores que han sido añadidos al catálogo de Íconos.
- Zlatan Ibrahimović
- Marcelo
- Andrés Iniesta
- Francesco Totti
- Toni Kroos
- Alex Morgan
- Caroline Seger
- Oliver Kahn
- Giorgio Chiellini
- Cha Bum-Kun
- Sissi
- Steffi Jones
“EA Sports FC” saldrá el 26 de septiembre para Xbox Series X/S, PlayStation 4 y 5, Nintendo Switch 1 y 2 y Microsoft Windows. Las personas que preordenen la Edición Ultimate antes del 26 de agosto recibirán un Ícono intrasferible para Football Ultimate Team.
