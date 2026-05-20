Resumen

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Un empleado con bata protectora se prepara para tomar la temperatura de un visitante como medida preventiva contra el ébola en el Instituto Nacional de Investigación Biomédica (NIRB) en Goma, Kivu del Norte, República Democrática del Congo, el 19 de mayo de 2026. Foto: EFE/EPA/MARIE JEANNE MUNYERENKANA
Un empleado con bata protectora se prepara para tomar la temperatura de un visitante como medida preventiva contra el ébola en el Instituto Nacional de Investigación Biomédica (NIRB) en Goma, Kivu del Norte, República Democrática del Congo, el 19 de mayo de 2026. Foto: EFE/EPA/MARIE JEANNE MUNYERENKANA
Por Redacción EC

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el domingo el brote de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) y la vecina Uganda como una emergencia de salud pública de importancia internacional, luego de registrar más de 300 presuntos casos y 88 muertes.

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