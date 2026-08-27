Sigue EN VIVO el eclipse lunar parcial hoy, jueves 27 de agosto
11:47
- ¿Cuánto durará el eclipse lunar parcial?
- El espectáculo celeste tendrá una duración considerable: la fase penumbral se extenderá durante 5 horas y 41 minutos, mientras que la etapa umbral alcanzará las 3 horas y 19 minutos. El eclipse registrará una magnitud de 0.935, convirtiéndose en uno de los acontecimientos astronómicos más llamativos de agosto. Esa misma noche, a las 11:18 p. m., también ocurrirá la Luna llena.
11:43
- Luego, la Luna abandonará la umbra a las 12:52 a. m. del 28 de agosto. Finalmente, a las 2:03 a. m., terminará por completo su recorrido a través de la penumbra.
11:43
- ¿A qué hora comenzará el eclipse lunar parcial?
- La noche del 27 de agosto, el cielo peruano comenzará a cambiar cuando la Luna ingrese en la penumbra terrestre a las 8:22 p. m., según la Agencia Espacial del Perú. Una hora después, a las 9:34 p. m., el satélite entrará en la umbra y dará inicio a la fase más visible del eclipse. El momento culminante llegará a las 11:13 p. m., cuando el fenómeno alcance su máximo.
11:37
- ¿Cómo puedo ver el eclipse?
- El espectáculo podrá seguirse desde el territorio peruano sin necesidad de desplazarse a un lugar específico. Bastará con levantar la mirada hacia el cielo y esperar el momento adecuado.
11:37
- ¿Qué pasará en este eclipse lunar?
- Durante un eclipse lunar, la Tierra se coloca entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre el satélite natural. En esta ocasión, solo una parte de la Luna quedará cubierta por la sombra terrestre, dando forma al esperado eclipse parcial.
11:35
- Poco a poco, el satélite natural comenzará a atravesar la sombra proyectada por nuestro planeta. La oscuridad avanzará sobre una parte de su superficie mientras transcurra la noche. Será uno de los acontecimientos astronómicos más llamativos de este mes.
11:35
- El fenómeno será visible en todo el territorio nacional, permitiendo seguir su desarrollo desde que la Luna ingrese en la penumbra de la Tierra hasta que concluya el evento.
11:32
- Sigue en esta nota de El Comercio el desarrollo del eclipse lunar parcial, que se desarrollará en la noche del 27 al 28 de agosto y podrá ser observado desde diferentes partes del Perú y el mundo.