Las fotografías en los eclipses solares pueden ser muy difíciles de conseguir. Además del cambio de luz durante el evento astronómico, se necesita una cámara que permita capturar correctamente lo que queremos, pero también el usuario debe ser precavido y utilizar las herramientas correspondientes.

Para empezar, los usuarios no deben utilizar sus celulares para crear estas fotos. Esto se debe a que los lentes de las cámaras necesitan un filtro solar para evitar que la potente luz termine dañando los ojos del fotógrafo. Esto es muy importante, pues sin importar que el sol esté cubierto en un 99%, ese 1% podría generar problemas de la vista e incluso hasta ceguera. Por ello, también es indispensable que los usuarios utilicen gafas que los protejan de la luz solar.

Estos filtros solares son seguros para utilizar tanto en los lentes de las cámaras como en los telescopios. Estos pueden conseguirse como filtros de “fuera de eje” o “apertura completa”. Estos se ajustan al lente, por lo que el usuario no tendrá que preocuparse por ellos en ningún momento. Tras tomar estas precauciones, y colocarse bloqueador solar, los usuarios pueden tomar fotografías.

¿Cómo tomar la mejor fotografía durante un eclipse solar?

Como se mencionó antes, para realizar este tipo de fotos, se necesita una cámara con un filtro solar. Por ello, no se puede utilizar un celular, por más avanzado que sea su sistema de fotografía. Incluso, no es recomendable utilizar estos filtros sobre un smartphone, pues no están diseñados para este dispositivo.

Por otra parte, es necesario algunos conocimientos básicos sobre fotografía, pues se tendrá bastante luz sobre el lente de nuestras cámaras. De acuerdo con Nikon, evidentemente, a mayor longitud del lente, se podrá tomar una fotografía más grande del eclipse. Asimismo, lo mejor será utilizar una cámara digital, pues nos podremos apoyar en la tecnología para realizar la foto en el momento perfecto.

Coloque el trípode y realice una calibración cuando el sol aún no está eclipsado. De esta manera, según la compañía, determinarás la exposición y, con una cámara digital, se hará prácticamente de forma inmediata. Incluso en esta fase se debe utilizar el filtro solar y los lentes de sol.

Luego, apunte hacia el sol del mediodía en una abertura fija. Puede elegir una apertura entre f/8 y f/16 con cada velocidad de obturación desde 1/4000 segundos a 1/30 segundos. Al tener tanta luz, siempre se tendrá una gran velocidad para capturar la imagen. “Mire las exposiciones y elija la mejor combinación de velocidad de obturación y apertura. Úsela para fotografiar las fases parciales del eclipse solar. La función de histograma de la cámara es un modo excelente para evaluar la mejor exposición”, señala la empresa.

El histograma no puede estar fijo, sino que debe recaer hacia el extremo superior de los valores de brillo. Por más que durante el eclipse la Luna tape el Sol por partes, la luz que emite el astro es la misma. “Puede optar por horquillar las exposiciones para asegurarse de fotografiar el eclipse solar con una exposición perfecta. Si realiza una prueba un día soleado y el eclipse ocurre en un día nublado, aumente el horquillado de la exposición un f/stop adicional”, agrega.

Si quiere realizar la foto perfecta cuando la corona blanca perlada, las protuberancias rojas y la cromosfera del sol son visibles; se debe estar preparado, pues esta parte podría durar unos segundos o minutos. “Durante la fase total, se deben quitar todos los filtros solares. Esto es porque la corona del sol tiene un brillo de superficie un millón de veces más débil que el disco visible del Sol o fotósfera, entonces las fotografías de la corona deben tomarse sin el filtro”, indica la empresa.

Incluso, la compañía señala que es seguro ver al sol sin los lentes protectores, pero debemos tener en cuenta que no sabemos exactamente cuánto tiempo durará este momento. Por ello, lo mejor es ser precavido y mantener esta protección ocular.

Finalmente, los usuarios deben estar atentos para tomar la fotografía, pues el evento podría distraerlos. “La mejor estrategia es elegir una apertura y horquillar las exposiciones en una escala de velocidades de obturación de 1/100 segundos a 1 segundo. Debe probar las acciones de configurar la cámara y ajustar las exposiciones porque es común que los fotógrafos se distraigan al ver esta fase del eclipse solar y se olviden tomar las fotos”, concluye.