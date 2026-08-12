Así fue la transmisión de la NASA
Revive la narración minuto a minuto del eclipse
Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión, ha sido un placer. Buenas tardes a todos desde Perú.
- Así se vio el eclipse de Sol en España | Video: @NASASpaceflight
La NASA ofrecerá la transmisión oficial del eclipse a través de NASA+, su plataforma gratuita de streaming, y mediante sus principales canales digitales.
En breves momentos comenzará la transmisión del eclipse solar total en los canales oficiales de la NASA. Puedes seguir la cobertura en esta misma nota.
Para observar un eclipse solar de manera segura es indispensable utilizar protección ocular adecuada. Las gafas especiales para eclipses deben contar con filtros certificados, ya que mirar directamente al Sol durante las fases parciales puede provocar daños en la vista. Desde Perú, la alternativa más segura para seguir el evento de hoy será recurrir a las transmisiones oficiales.
Este evento forma parte de una particular etapa de eclipses que tendrá como escenario a Europa durante los próximos años. España volverá a estar en el centro de la atención astronómica el 2 de agosto de 2027, cuando un nuevo eclipse solar total atraviese el sur del país y alcance una duración de totalidad considerablemente mayor.
El eclipse también permitirá estudiar la corona solar, una región exterior de la atmósfera del Sol que normalmente resulta difícil de observar debido al intenso brillo solar. Durante los minutos de totalidad, cuando el disco solar quede completamente cubierto, los investigadores podrán analizar esta estructura con mayor facilidad.
Los experimentos realizados durante eclipses anteriores ya permitieron detectar modificaciones en esta zona de la atmósfera. En determinadas condiciones de cielo despejado, los investigadores observaron una reducción de la capa límite, mientras que el efecto no se presentó de la misma manera cuando había una importante cobertura de nubes.
La investigación se enfocará especialmente en la capa límite terrestre, una región de la atmósfera que mantiene contacto directo con la superficie. Los científicos buscan conocer cómo responde esta zona ante la disminución repentina de la radiación solar y los cambios de temperatura provocados por el eclipse.
La NASA también aprovechará el eclipse para realizar investigaciones científicas sobre los cambios que ocurren en la atmósfera terrestre. Como parte del operativo, la agencia desplegará 86 globos científicos en Islandia y España para recopilar información antes, durante y después del paso de la sombra lunar.
Los aficionados peruanos sí podrán seguir el eclipse mediante transmisiones en vivo por internet. La NASA ofrecerá una cobertura especial con imágenes y seguimiento del fenómeno desde distintos puntos de observación, permitiendo apreciar el evento desde países que quedaron fuera de su trayectoria.
Para los observadores de Perú, el eclipse no será visible directamente desde el territorio nacional. La trayectoria de la sombra lunar no alcanzará Sudamérica, por lo que el fenómeno no podrá apreciarse desde el cielo peruano ni siquiera en su fase parcial.
Madrid y Barcelona tendrán una experiencia diferente frente al eclipse. Ambas ciudades quedarán fuera de la franja principal de totalidad, aunque podrán observar una fase parcial con un porcentaje muy elevado de ocultación del disco solar. Por ello, la ubicación exacta será determinante para apreciar el fenómeno.
En ciudades españolas como León, Burgos y Zaragoza, la totalidad se producirá alrededor de las 20:28 y 20:29 horas. En Valencia y Palma de Mallorca, el máximo llegará unos minutos después, aunque en algunas zonas el Sol estará próximo al horizonte durante la fase final del fenómeno.
Islandia será otro de los lugares privilegiados para observar el eclipse. En Reikiavik, por ejemplo, la totalidad comenzará cerca de las 17:48 y tendrá una duración aproximada de un minuto, mientras que otros puntos de la isla podrán registrar periodos más prolongados.
En las zonas donde se produzca la totalidad, la Luna cubrirá completamente el disco solar durante un periodo breve. La duración máxima de esta fase alcanzará aproximadamente los 138 segundos, equivalentes a dos minutos y 18 segundos, aunque cada localidad tendrá un tiempo diferente dependiendo de su ubicación dentro de la franja.
El Instituto Geográfico Nacional de España señala que el eclipse comenzó aproximadamente a las 17:34 horas, hora peninsular española, sobre el mar de Bering. El recorrido continuará durante varias horas hasta finalizar cerca de las 21:58 en el océano Atlántico, debido al desplazamiento de la sombra lunar.
España se encuentra entre los principales puntos de observación del fenómeno, ya que una amplia zona del país podrá experimentar la fase de totalidad. La franja atraviesa el territorio de noroeste a sureste y alcanza distintas provincias, aunque la duración exacta dependerá de la ubicación de cada localidad.
La totalidad se extenderá principalmente por el hemisferio norte y alcanzará territorios como Groenlandia, Islandia, el norte de Rusia y España. Una pequeña zona de Portugal también se encuentra dentro de la trayectoria, mientras que otras regiones podrán observar únicamente una fase parcial del eclipse.
El eclipse solar total de este miércoles 12 de agosto de 2026 ya comenzó su recorrido por el planeta y concentra la atención de millones de personas. El fenómeno astronómico ocurre cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, bloqueando temporalmente la luz solar en una estrecha franja de la superficie terrestre.
El eclipse solar total de este 12 de agosto recorre zonas del hemisferio norte, con la totalidad visible en lugares como Islandia y España. Desde Perú no podrá observarse directamente, pero la NASA ofrecerá una transmisión en vivo para seguir el fenómeno.
El eclipse solar total de este 12 de agosto recorre zonas del hemisferio norte, con la totalidad visible en lugares como Islandia y España. Desde Perú no podrá observarse directamente, pero la NASA ofrecerá una transmisión en vivo para seguir el fenómeno.