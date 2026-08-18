La NASA ha destacado el color dorado que presentó la corona solar durante el eclipse total del pasado 12 de agosto, observado desde España, un tono inusual respecto al blanco o nacarado que suele mostrar este fenómeno.

La agencia espacial estadounidense ha seleccionado como su Imagen Astronómica del Día de este 17 de agosto una fotografía del eclipse tomada desde la localidad de Benavente (Zamora), obra del fotógrafo Rui Santos, del estudio Living Impressions. La imagen destacada por la NASA fue procesada con la técnica HDR a partir de múltiples exposiciones.

Según ha explicado la NASA, la totalidad del eclipse se produjo en España con el Sol muy próximo al horizonte, lo que provocó que la luz solar atravesara una mayor cantidad de aire, un fenómeno que dispersa la luz azul y favorece los tonos cálidos.

La agencia ha señalado además que una cantidad inusual de humo en la atmósfera, procedente de incendios forestales cercanos, actuó como un segundo filtro que dispersó aún más los tonos azules restantes, intensificando la tonalidad dorada de la luz.

La NASA ha precisado que no todos los elementos de la imagen mostraron ese tono dorado ya que una protuberancia solar de brillo rosado, generada por la emisión de hidrógeno, se observó sobre el borde izquierdo del Sol y mantuvo su color original.