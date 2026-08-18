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Resumen

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La imagen del día de la NASA representa al eclipse solar total del 12 de agosto de 2026 desde Benavente (Zamora). REMITIDA / HANDOUT por RUI SANTOS / NASA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 17/8/2026
La imagen del día de la NASA representa al eclipse solar total del 12 de agosto de 2026 desde Benavente (Zamora). REMITIDA / HANDOUT por RUI SANTOS / NASA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 17/8/2026
/ RUI SANTOS / NASA
Por Agencia Europa Press

La NASA ha destacado el color dorado que presentó la corona solar durante el eclipse total del pasado 12 de agosto, observado desde España, un tono inusual respecto al blanco o nacarado que suele mostrar este fenómeno.

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