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Resumen

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Buque Escuela Cervantes Saavedra hace del Mediterráneo su aula para vivir el eclipse solar en las inmediaciones de las Islas Columbretes (Castellón) (Foto: Universidad Camilo José Cela)
Buque Escuela Cervantes Saavedra hace del Mediterráneo su aula para vivir el eclipse solar en las inmediaciones de las Islas Columbretes (Castellón) (Foto: Universidad Camilo José Cela)
Por Agencia Europa Press

Vivir un eclipse solar desde el mar, a bordo de un buque escuela, en un enclave natural privilegiado. Esta es la experiencia que han vivido los participantes de la Travesía Eclipse 360 en el Buque Escuela Cervantes Saavedra, cuarto campus de la Universidad Camilo José Cela (UCJC), que durante su navegación en las inmediaciones de las Islas Columbretes (Castellón) pudieron contemplar uno de los fenómenos astronómicos más esperados del año.