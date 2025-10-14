El ejército de Estados Unidos comenzará a probar un casco y unos lentes de realidad mixta desarrollados por Anduril Industries, la compañía del creador de las Oculus Rift Palmer Luckey, que prometen aumentar la visión y la supervivencia del soldado al superponer datos y sensores en tiempo real.

El sistema, bautizado como EagleEye, es una familia modular —casco, visera y lentes— diseñada para ofrecer desde visión nocturna y térmica hasta superposición de la posición de compañeros y alertas de amenazas. La innovación fue presentado por Anduril como la primera pieza de hardware salida de su alianza con Meta, compañía en la que trabajó tras venderle su empresa Oculus y ser despedido posteriormente.

Anduril aseguró que entregará alrededor de 100 unidades de prueba a personal del Ejército durante el segundo trimestre del próximo año, una fase pensada para validar usabilidad y prestaciones en condiciones reales.

Inicialmente el programa fue llevado a cabo por Microsoft (con el proyecto IVAS) en 2018, pero acumuló críticas por problemas ergonómicos y de fiabilidad. Los soldados no querían usar los modelos, ya que no eran prácticos. En 2025 el Ejército aprobó la transferencia del contrato a Anduril, que desde entonces trabaja en la reingeniería del sistema.

En un video compartido por Anduril recientemente en la plataforma X, se aprecia cómo la pantalla de los dispositivos puede combinar imágenes térmicas, mapas y datos de sensores con algoritmos que ayudan a predecir movimientos y priorizar amenazas; la compañía dice que la idea es “ver al enemigo antes de ser visto”. La tecnología incorpora además capacidades para controlar drones y otros sistemas no tripulados desde la vista del soldado.

Palmer Luckey ha defendido que muchos de los conceptos —computadoras balísticas, asistencia al tiro, integración de sensores— no son nuevos, pero que ahora cuentan con componentes y software lo bastante maduros para implementarlos en campo. En ruedas de prensa posteriores a la presentación dijo que la compañía ya produce la mayoría de los componentes que irán en las unidades de prueba.

Sobre el precio, Anduril y analistas del sector señalan que el objetivo es reducir el coste respecto a las estimaciones iniciales del programa IVAS (entonces entre 50.000 y 80.000 dólares por sistema), y Luckey ha indicado que espera acercarse a la mitad de ese rango a medida que aumente la producción y la adopción.

“Creo firmemente que vas a ver realidad aumentada en todas las cabezas de los soldados antes de que la veas en todas las cabezas de los usuarios finales”, ha dicho Luckey.