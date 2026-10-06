El gobierno de Estados Unidos está siguiendo de cerca el caso de una técnica de laboratorio rusa que falleció en un centro de investigación de la peste en Siberia.

El secretario de Estado, Marco Rubio, expresó su preocupación de que el incidente pudiera haber provocado la propagación de la peste neumónica, aunque señaló que no había motivos para alarmarse.

Al anunciar que la causa de la muerte fue una “neumonía de etiología indeterminada”, el gobernador de Irkutsk declaró que no se habían hallado “microorganismos” relacionados con el trabajo de la mujer en sus “muestras biológicas”.

Informes no confirmados sugerían que la mujer enfermó tras romper un tubo de ensayo que contenía el patógeno o después de una expedición a una región donde la peste circula de forma natural entre los roedores salvajes.

No se ha registrado ningún otro caso de personal del instituto que haya requerido atención médica desde el fallecimiento de la mujer, afirmó el gobernador de Irkutsk, Ígor Kobzev, citando a Rospotrebnadzor, el organismo ruso de supervisión de la salud y protección al consumidor.

Dicho organismo informó que un equipo de bioseguridad inspeccionó el Instituto Antipeste de Siberia y el Lejano Oriente, ubicado en Irkutsk, y no detectó ninguna situación de emergencia.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, instó a la población a no “hacer caso a diversos rumores” y a “confiar en las declaraciones oficiales de Rospotrebnadzor”.

La semana pasada, medios rusos informaron que cerca de 200 personas que habían estado en contacto con la fallecida se encontraban bajo observación médica como medida de precaución.

Marco Rubio expresó su preocupación de que el incidente pudiera haber provocado la propagación de la peste neumónica, aunque señaló que no había motivos para alarmarse.

“Lo estamos monitoreando de cerca”

Cuando un periodista le pidió una “actualización sobre el caso sospechoso de peste en Rusia”, Rubio declaró: “Al parecer, un trabajador del laboratorio resultó infectado y existe la preocupación de que el contagio pudiera haberse propagado, al menos internamente; ya hemos visto cómo se aplican cuarentenas de este tipo.

“Si algo así se propaga fuera del entorno controlado, puede extenderse rápidamente. Por eso lo estamos observando y monitoreando de cerca. No creo que sea motivo de alarma, pero sí requiere atención y seguimiento, y eso es precisamente lo que estamos haciendo”.

La mujer fallecida —cuyo nombre de pila, según los medios rusos, era Daria y que tenía veintitantos años— había visitado recientemente la región de Buriatia, en la frontera con Mongolia.

La bacteria de la peste, Yersinia pestis —causante de la muerte de hasta la mitad de la población europea en el siglo XIV, cuando se la conocía como la Peste Negra—, se encuentra en la zona entre roedores como las marmotas.

Fue a raíz de un brote ocurrido en la década de 1920 cuando, hace poco más de un siglo, se fundó el Instituto Antipeste de Siberia y el Lejano Oriente.

La bacteria de la peste fue la causante de la muerte de hasta la mitad de la población europea en el siglo XIV.Ilu

De persona a persona

El Dr. Simon Clarke, profesor asociado de microbiología celular en la Universidad de Reading, en Reino Unido, declaró a la BBC que la variante neumónica Yersinia pestis resulta casi siempre mortal si no se trata, pero que puede superarse con antibióticos.

“La peste neumónica puede transmitirse de persona a persona, y de ahí la preocupación que esto genera”, afirmó.

“Pero, naturalmente, ante cualquier brote de enfermedad infecciosa, la gente piensa en... confinamientos y en el covid, y eso es precisamente lo que no va a ocurrir aquí”, señaló el experto.

“La gente piensa: ‘Ah, la peste; eso ya pasó, desapareció hace siglos’, pero no es así”, explicó Clarke.

“Sigue existiendo y, en ciertas partes del mundo, representa una amenaza para la salud humana; por eso es necesario estudiarla”.

Al preguntarle si el patógeno podría haber sido estudiado para su posible uso como arma biológica, el científico admitió que era una posibilidad.

“Como se trata de Rusia, la gente tiende a pensar en eso, pero creo que mi explicación anterior es más probable”, dijo Clarke.

“No existe riesgo de una epidemia de peste”

El servicio ruso de la BBC entrevistó a la bióloga Irina Yakutenko para entender los presuntos riesgos y alcances del caso de Shipilova.

En el marco del podcast What Was It?, la también divulgadora científica afrmó que la falta de información hace muy complejo proyectar escenarios.

“Lo único que sabemos con certeza es que algo sucedió. Creo que ahí termina la información fiable”, adviritó.

“Dependemos completamente de las autoridades locales: lo que ellas informen, esa será la información que tendremos, porque confiar en información de fuentes no verificadas es una mala idea”, agregó.

Sin embargo, la experta recalcó que incluso si es cierto que la mujer murió a causa de la peste neumónica, es casi imposible que esto pueda transformarse en un brote epidémico que amenace la vida de otras personas en Rusia y, menos aún, fuera de ella.

La peste neumónica tiene cadenas de transmisión cortas porque las víctimas mueren antes de poder infectar a un gran número de personas. La peste bubónica, la que mató a millones en el pasado, requiere esta combinación persistente de condiciones insalubres: ratas, pulgas y personas que viven muy cerca unas de otras, explica.

“Existen numerosos focos naturales de peste en la Tierra, pero han existido durante miles de años. Sin embargo, la buena noticia es que, al no darse las condiciones adecuadas para que este ciclo se mantenga en la población humana, no se prevén epidemias de peste entre los humanos”, agrega.

“En Rusia, Estados Unidos, Europa o los países desarrollados, no existe riesgo de una epidemia de peste porque no existen las condiciones que propiciarían tal riesgo”.

La misma mirada expresó el catedrático de virología de la Universidad de Reading, en el Reino Unido, Ian Jones.

“Este caso parece un raro accidente de laboratorio y es poco probable que tenga mayores repercusiones...Si bien es cierto que la peste neumónica es directamente transmisible, se conoce la identidad de los contactos del caso primario y se les puede tratar si presentan algún síntoma de infección”.

Y añadió: “La peste tiene una larga historia y todavía está presente en muchas partes del mundo, incluida Rusia, pero las condiciones de vida asociadas con la peste que se propagó en el pasado ya no son comunes, hay antibióticos disponibles y, por lo tanto, su potencial es limitado”.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la peste neumónica tiene un período de incubación muy corto, a veces de tan solo 24 horas, y puede ser mortal si no se diagnostica y trata a tiempo.