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Resumen

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Recreación de la bacteria de la peste, Yersinia pestis. (Science Artwork/Science Photo Library/Getty)
Recreación de la bacteria de la peste, Yersinia pestis. (Science Artwork/Science Photo Library/Getty)
Por BBC News Mundo

El gobierno de Estados Unidos está siguiendo de cerca el caso de una técnica de laboratorio rusa que falleció en un centro de investigación de la peste en Siberia.