China superó a Estados Unidos en cuando a gastos en videojuegos en el 2024.
/ Visual Capitalist
Redacción EC
En los últimas décadas, la industria de los se ha convertido en uno de los pilares del entretenimiento, superando a sectores con mucha más historia como la música y el cine al recaudar US$182,7 mil millones mundialmente en 2024.

Pero no todos los mercados son iguales, como lo muestra un gráfico creado que destaca los 10 mercados que más consumieron en este sector, con China y Estados Unidos en la cabeza sumando más de la mitad (53%) del consumo mundial de esta industria.

Específicamente, según datos de Newzoo, los amantes de los videojuegos en China gastaron US$48,7 mil millones en su afición (26,7%), con los estadounidenses siguiéndolos muy de cerca con US$47,6 (26,1%).

Un gráfico que muestra los más grandes mercados para videojuegos.
/ Visual Capitalist

Aunque esta cercanía no significó que los hábitos de gastos son exactamente iguales, con el estudio notando que los ‘gamers’ chinos son parciales a los juegos móviles, mientras que en los Estados Unidos el consumo del entretenimiento electrónico estaba más balanceado entre consolas, PC y celulares.

Les siguen en consumo Japon (US$16,6 mil millones o 9,1%) y Corea del Sur (US$7,1 mil millones o 3,9%), ambos dos países que a pesar de sus poblaciones más reducidas, tienen una larga tradición en la industria de los videojuegos, siendo el primero la cuna de empresas como Nintendo y Sony.

Cierran la lista Alemania (US$6,4 mil millones), el Reino Unido (US$6,1 mil millones), Francia (US$3,8 mil millones), Canadá (US$3 mil millones), Italia (US$2,5 mil millones) y el único país latinoamericano, México, con US$2,3 mil millones, mientras que el resto del mundo gasta alrededor de US$38,6 mil millones o el 21,1% de la ‘torta’.

