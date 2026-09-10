El avance de nuevas tecnologías supone un desafío para pequeñas y medianas empresas. (Foto: Difusión)
El avance de nuevas tecnologías supone un desafío para pequeñas y medianas empresas. (Foto: Difusión)
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En Perú, la digitalización de las pequeñas y medianas empresas continúa avanzando, pero mantener su infraestructura tecnológica actualizada sigue siendo un desafío.

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