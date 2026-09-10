En Perú, la digitalización de las pequeñas y medianas empresas continúa avanzando, pero mantener su infraestructura tecnológica actualizada sigue siendo un desafío.

De acuerdo con el informe Future of SMB 2025 de ASUS, el 57% de los dueños de pymes señala la adaptación a tecnologías emergentes como uno de sus principales desafíos.

Este reto se presenta en un escenario en el que las empresas necesitan incorporar nuevas herramientas sin descuidar la continuidad y seguridad de sus operaciones. Según el mismo estudio, el 43% identifica el mantenimiento y las actualizaciones como una de sus principales preocupaciones en materia de TI, mientras que el 53% menciona la necesidad de garantizar el cumplimiento y la seguridad de los datos.

“Para una pyme, mantener los sistemas y equipos actualizados es clave para asegurar la continuidad de sus operaciones, sostener el rendimiento, reforzar la seguridad y reducir interrupciones. Contar con una infraestructura tecnológica confiable permite, además, responder mejor a las nuevas exigencias del negocio”, señala José Aguilar, Country Product Manager de ASUS Perú.

La continuidad tecnológica

A medida que las operaciones dependen de un mayor número de aplicaciones, servicios digitales y herramientas colaborativas, una falla tecnológica puede generar retrasos en tareas administrativas, atención al cliente, ventas o coordinación entre los equipos.

Por eso, 2 de cada 5 pymes están priorizando la inversión en TI, no solo en hardware, sino también en sistemas que permitan mejorar la seguridad, reducir los tiempos de inactividad y acompañar el crecimiento del negocio. En este contexto, las necesidades tecnológicas de una empresa comienzan a ir más allá de las especificaciones tradicionales. Factores como la estabilidad, la durabilidad y la capacidad de soportar jornadas intensivas adquieren mayor relevancia al momento de evaluar una inversión en tecnología.