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Resumen

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El informe midió las diferencias laborales entre hombres y mujeres en el sector tecnológico. (Foto: magnific.com)
El informe midió las diferencias laborales entre hombres y mujeres en el sector tecnológico. (Foto: magnific.com)
Por Agencia EFE

El 58 % de las mujeres que trabajan en el sector tecnológico considera que no recibe una remuneración justa en comparación con sus compañeros hombres, 21 puntos porcentuales más que el año pasado, mientras que cuatro de cada diez se han planteado reducir su jornada, renunciar a puestos de responsabilidad o abandonar la industria.

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