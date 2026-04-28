Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Uno de los temores de las empresas de IA es que no entregue un buen retorno de inversión. (Foto: magnific.com)
Uno de los temores de las empresas de IA es que no entregue un buen retorno de inversión. (Foto: magnific.com)
Por Agencia Europa Press

Las empresas enfrentan una “brecha crítica” entre el potencial que les ofrece la inteligencia artificial (IA) y su preparación operacional ya que, aunque el 90 por ciento ya están utilizando o explorando sistemas de múltiples agentes para automatizar la toma de decisiones complejas, también cuentan con procesos ineficientes y falta de contexto operacional.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.