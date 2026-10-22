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Resumen

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Unos buzos exploran el vibrante ecosistema marino del Parque Nacional Marino de Ras Mohammed, ubicado a unos 12 kilómetros de Sharm el-Sheikh, en la península del Sinaí, en Egipto, el 11 de agosto de 2026. (Foto de Tahsin Ceylan / Anadolu vía AFP)
Unos buzos exploran el vibrante ecosistema marino del Parque Nacional Marino de Ras Mohammed, ubicado a unos 12 kilómetros de Sharm el-Sheikh, en la península del Sinaí, en Egipto, el 11 de agosto de 2026. (Foto de Tahsin Ceylan / Anadolu vía AFP)
/ TAHSIN CEYLAN
Por Agencia AFP

El 96% de los arrecifes de coral poco profundos del planeta, es decir la casi totalidad, está expuesta a un riesgo “extremadamente alto” de desaparecer de aquí a 2075 debido al cambio climático, advirtió este jueves la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

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