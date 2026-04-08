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Resumen

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AME802. NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS), 07/04/2026.- Fotografía que muestra el ave Scolopax Minor o Chocha Americana este lunes, en el Bryant Park en Nueva York (EE.UU.). Decenas de personas esperan con teleobjetivos, cámaras y prismáticos para inmortalizar a la última estrella de Nueva York, no es un actor de cine ni un político de alto rango, sino un pájaro de apenas 20 centímetros que se ha hecho viral en las redes sociales por el peculiar balanceo rítmico con el que se mueve.EFE/ Angel Colmenares
AME802. NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS), 07/04/2026.- Fotografía que muestra el ave Scolopax Minor o Chocha Americana este lunes, en el Bryant Park en Nueva York (EE.UU.). Decenas de personas esperan con teleobjetivos, cámaras y prismáticos para inmortalizar a la última estrella de Nueva York, no es un actor de cine ni un político de alto rango, sino un pájaro de apenas 20 centímetros que se ha hecho viral en las redes sociales por el peculiar balanceo rítmico con el que se mueve.EFE/ Angel Colmenares
Por Agencia EFE

Decenas de personas esperan con teleobjetivos, cámaras y prismáticos para inmortalizar a la última estrella de Nueva York, no es un actor de cine ni un político de alto rango, sino un pájaro de apenas 20 centímetros que se ha hecho viral en las redes sociales por el peculiar balanceo rítmico con el que se mueve.

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