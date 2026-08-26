Los recientes sismos registrados a nivel global han encendido las alarmas entre geólogos y sismólogos. La principal preocupación de la comunidad científica es que la reactivación de la falla de San Andrés desate el ‘Big One’, un megaterremoto de magnitud superior a 8,0.

¿Qué es la falla de San Andrés?

Según el portal web de National Geographic Spain, la falla de San Andrés es una fractura tectónica de más de 1.300 kilómetros de extensión a lo largo de la costa oeste de California, en Estados Unidos.

El medio especializado destaca su rol determinante en la configuración geológica de la región, ya que forma el límite entre dos importantes placas tectónicas: la placa del Pacífico, que se encuentra al oeste, y la placa de América del Norte, que se encuentra al este.

Conforme a los registros del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), la falla de San Andrés se clasifica como una estructura de tipo transformante o de desgarre. En este sistema geológico, las masas terrestres a cada lado de la fractura registran un desplazamiento puramente horizontal, a diferencia de los fallamientos con movimientos verticales de ascenso o descenso.

Los expertos en sismos llevan mucho tiempo alertando sobre el "Big One", que es como se conoce a un posible gran terremoto que se originaría en la falla de San Andrés. (AFP)

“El movimiento de estas placas genera una gran tensión a lo largo de la falla, lo que provoca terremotos de gran magnitud, algunos de los cuales han causado devastación significativa, como el gran terremoto de San Francisco en 1906”, explica el portal web oficial.

En la falla de San Andrés, la placa del Pacífico registra un desplazamiento hacia el noroeste, mientras que la placa Norteamericana avanza en dirección sureste. Esta dinámica se categoriza técnicamente como “desplazamiento lateral derecho”, un fenómeno en el que, desde la perspectiva de cualquiera de los bordes del fallamiento, el bloque opuesto registra una trayectoria continua hacia la derecha.

¿Por dónde pasa y cuáles son las zonas en riesgo?

De acuerdo con National Geographic, la falla de San Andrés destaca por su extensa longitud y complejidad estructural, al abarcar desde el cabo Mendocino, en el norte de California, hasta el Valle Imperial, en la frontera con México. A lo largo de su trazado, el sistema tectónico es visible en la superficie mediante una secuencia de depresiones lineales y valles estrechos.

Entre las zonas y ciudades californianas relacionadas con su recorrido o con su sistema de fallas se encuentran San Francisco, Daly City, Palo Alto, Hollister, Palmdale, Desert Hot Springs y Palm Springs, entre otras áreas.

Estudios geológicos muestran que en los últimos 1.400 a 1.500 años, terremotos grandes han ocurrido con una periodicidad de unos 150 años en la sección sur de la falla.

Un terremoto en la sección sur de la falla de San Andrés tendría un impacto directo en Los Ángeles, la segunda ciudad más poblada de EE.UU. (Foto: Getty)

‘Big One’

En inglés, “Big One” se puede traducir como “el grande”. “En California, tendemos a utilizar el término Big One para referirnos a un terremoto muy grande en la falla de San Andrés, un evento de magnitud 7,8 u 8”, declaró recientemente a medios locales Lucy Jones, sismóloga de referencia en la región.

Por su parte, en declaraciones a BBC Mundo, el periodista Jacob Margolis (presentador del pódcast The Big One) precisó que el concepto ‘The Big One’ no solo mide la magnitud sísmica del eventual megaterremoto, sino que evalúa de forma prioritaria la escala y el nivel del impacto destructivo sobre la región.

Harold Tobin, coautor del artículo y director de la Red Sísmica del Noroeste del Pacífico, advirtió: “Tenemos el potencial de que se produzcan terremotos y tsunamis tan grandes como los mayores que hemos experimentado en el planeta”. “Cascadia parece capaz de generar uno de magnitud 9”, aseguró el también profesor de la Universidad de Washington.

Mientras tanto, la megafalla permanece bajo una sospechosa calma. Los científicos creen que esta zona de subducción podría estar cada vez más silenciosa por la acumulación de estrés en esta fractura geológica, lo que significaría que se podría estar aproximando la catastrófica fecha. En cualquier caso, el estudio recientemente publicado arroja luz sobre una amenaza latente de la que se sabe poco y cuyos efectos podrían marcar un antes y un después en la región.

GDA: El Tiempo de Colombia / La Nación de Argentina