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Resumen

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La falla de San Andrés atraviesa California y se extiende a lo largo de 1.300 kilómetros.
La falla de San Andrés atraviesa California y se extiende a lo largo de 1.300 kilómetros.
Por Grupo GDA

Los recientes sismos registrados a nivel global han encendido las alarmas entre geólogos y sismólogos. La principal preocupación de la comunidad científica es que la reactivación de la falla de San Andrés desate el ‘Big One’, un megaterremoto de magnitud superior a 8,0.

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