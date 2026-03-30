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Las autoridades iraníes han utilizado las restricciones al internet como manera de controlar información en sucesivas crisis. (Foto: ATTA KENARE / AFP)
Las autoridades iraníes han utilizado las restricciones al internet como manera de controlar información en sucesivas crisis. (Foto: ATTA KENARE / AFP)
/ ATTA KENARE
Por Agencia AFP

El bloqueo de internet en Irán tras el inicio de la guerra contra Israel y Estados Unidos tiene a millones de personas aisladas y en un “estrés constante”.

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