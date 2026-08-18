El calentamiento global expondrá a las personas mayores, en las próximas décadas, a un aumento de las temperaturas aún más peligroso de lo previsto, según un estudio publicado este martes en la revista The Lancet Planetary Health.

Estos resultados de modelos elaborados por investigadores estadounidenses de la Universidad de Stanford cobran especial relevancia en un momento en que Europa y Norteamérica atraviesan un verano excepcionalmente caluroso.

Los expertos buscaron determinar en qué medida el calentamiento global expondrá a las personas mayores a niveles intolerables de temperatura de aquí al 2100.

Este campo de investigación ya está bastante cubierto. Sin embargo, advierten los investigadores, los estudios anteriores parecen haber subestimado los riesgos que corren las personas mayores, ya que se basaban en conocimientos en parte obsoletos.

La clave está en un indicador crucial: la temperatura húmeda.

Como su nombre lo indica, no solo toma en cuenta el grado de calor en sí, sino también el de humedad, ya que la misma temperatura es mucho más peligrosa cuando se asocia con un clima más húmedo.

Sin embargo, los riesgos asociados a un nivel determinado de temperatura húmeda se han medido durante mucho tiempo en personas jóvenes y sanas.

Investigaciones más recientes, que incluyen a personas de edad avanzada, muestran que se habían subestimado los peligros para estas últimas.

Al integrar estos nuevos conocimientos y tener en cuenta el envejecimiento previsto de la población mundial, los autores concluyeron que un “calor intolerable afectará a muchas más personas de lo que se estimaba anteriormente, a una escala mucho mayor y durante períodos más prolongados”.

A modo de ejemplo, si para el año 2100 el mundo se calienta 1,5 °C en comparación con la era preindustrial, el 22% de las personas mayores de 60 años estarán expuestas cada año a un calor peligroso durante más de un mes, según estos modelos, cuyos resultados dependen de diversas decisiones metodológicas.

Los autores destacan que los países con mayor riesgo son aquellos en los que amplios sectores de la población no cuentan con los medios para protegerse del calor.

Hicieron un llamado tanto a adoptar medidas para facilitar el acceso a recursos como el aire acondicionado, como a reducir las emisiones de carbono.