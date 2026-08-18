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El calentamiento global expondrá a las personas mayores a un aumento de las temperaturas aún más peligroso de lo previsto en las próximas décadas, según un estudio publicado el 18 de agosto de 2026 en The Lancet Planetary Health. (Foto de JEFF PACHOUD / AFP)
El calentamiento global expondrá a las personas mayores a un aumento de las temperaturas aún más peligroso de lo previsto en las próximas décadas, según un estudio publicado el 18 de agosto de 2026 en The Lancet Planetary Health. (Foto de JEFF PACHOUD / AFP)
/ JEFF PACHOUD
Por Agencia AFP

El calentamiento global expondrá a las personas mayores, en las próximas décadas, a un aumento de las temperaturas aún más peligroso de lo previsto, según un estudio publicado este martes en la revista The Lancet Planetary Health.

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