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El estudio determinó que los países que más emiten gases de efecto invernadero no serán los que sufran los mayores impactos del cambio climático, y según la distribución geográfica del riesgo en las simulaciones, las naciones de bajos ingresos cercanas al ecuador y los trópicos experimentarán los extremos de calor y sequía más intensos a pesar de contribuir con muchas menos emisiones que las naciones más ricas (Fotos de Patrick T. Fallon / AFP)
El estudio determinó que los países que más emiten gases de efecto invernadero no serán los que sufran los mayores impactos del cambio climático, y según la distribución geográfica del riesgo en las simulaciones, las naciones de bajos ingresos cercanas al ecuador y los trópicos experimentarán los extremos de calor y sequía más intensos a pesar de contribuir con muchas menos emisiones que las naciones más ricas (Fotos de Patrick T. Fallon / AFP)
/ PATRICK T. FALLON
Por Agencia EFE

La combinación del calor extremo y las sequías serán cinco veces más frecuentes al final del siglo si se mantienen las políticas climáticas actuales, un fenómeno que afectará gravemente a cerca del 30 por ciento de la población y que impactará más a los países tropicales con menos ingresos, los que menos contribuyen al calentamiento global.

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