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El terremoto del 31 de mayo de 1970 fue el más violento que sufrió el Perú en toda su historia (Archivo Histórico El Comercio)
El terremoto del 31 de mayo de 1970 fue el más violento que sufrió el Perú en toda su historia (Archivo Histórico El Comercio)
Por Leandro Rodríguez Valverde

Hace treinta años, el ingeniero y lúcido divulgador científico Tomás Unger evocaba en las páginas de El Comercio los primeros treinta años de una institución singular, nacida de una intuición adelantada a su tiempo. Hoy, al cumplirse seis décadas de existencia del Centro Regional de Sismología para América del Sur (Ceresis), no basta con conmemorar: es preciso comprender, en toda su hondura, la dimensión histórica, científica y moral de su legado, y rendirle un homenaje que esté a la altura de su silenciosa grandeza.

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