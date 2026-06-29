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El LHC entró en funcionamiento en 2008 y ha sido un gran beneficio para nuestro entendimiento de la física, con decenas de descubrimientos, incluyendo el confirmar la existencia del bosón de Higgs en 2012. (Foto de VALENTIN FLAURAUD / AFP)
El LHC entró en funcionamiento en 2008 y ha sido un gran beneficio para nuestro entendimiento de la física, con decenas de descubrimientos, incluyendo el confirmar la existencia del bosón de Higgs en 2012. (Foto de VALENTIN FLAURAUD / AFP)
/ VALENTIN FLAURAUD
Por Agencia EFE

El Gran Acelerador de Hadrones (LHC, como se le conoce por sus siglas en inglés) del Centro Europeo de Investigación Nuclear (CERN) será apagado este lunes para iniciar una compleja y larga optimización que le dotará de nuevas potencialidades.

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