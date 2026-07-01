00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El nuevo instrumento tendrá capacidad para producir una cantidad masiva de colisiones. (Foto: home.cern)
El nuevo instrumento tendrá capacidad para producir una cantidad masiva de colisiones. (Foto: home.cern)
Por Agencia EFE

El Centro Europeo de Investigación Nuclear (CERN) ha apagado este lunes su popular acelerador de partículas, considerado el instrumento científico más grande jamás construido y que, cuando vuelva a ser encendido en unos cuatro años no será el mismo, ya que será objeto de grandes mejoras que lo harán todavía más potente.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.