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Algunas hormigas encapsuladas fueron recuperadas.
Algunas hormigas encapsuladas fueron recuperadas.
/ KWS
Por BBC News Mundo

Un hombre originario de China fue detenido en el principal aeropuerto de Kenia acusado de intentar sacar del país africano más de 2.000 hormigas reina.

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