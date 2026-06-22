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Resumen

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El estudio determinó que reemplazar las bebidas azucaradas por agua, leche o piezas de fruta reduce significativamente las probabilidades de desarrollar presión arterial alta.
El estudio determinó que reemplazar las bebidas azucaradas por agua, leche o piezas de fruta reduce significativamente las probabilidades de desarrollar presión arterial alta.
/ cote62/Pixabay
Por Agencia EFE

El consumo frecuente de bebidas azucaradas y zumos de frutas durante la infancia y adolescencia está fuertemente vinculado con un mayor riesgo de desarrollar hipertensión arterial en la edad adulta, según han comprobado investigadores estadounidenses al hacer un seguimiento de más de 25.000 personas durante 25 años.

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