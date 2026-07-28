Los icebergs flotan en el mar de la Antártida Occidental. La tasa de acumulación de mercurio en la Península Antártica ha aumentado un 160% desde la era industrial, lo que ha convertido esta zona del planeta en un punto crítico para este tipo de polución, cuyo incremento se atribuye al deshielo provocado por el cambio climático. (Foto: EFE)
Los icebergs flotan en el mar de la Antártida Occidental. La tasa de acumulación de mercurio en la Península Antártica ha aumentado un 160% desde la era industrial, lo que ha convertido esta zona del planeta en un punto crítico para este tipo de polución, cuyo incremento se atribuye al deshielo provocado por el cambio climático. (Foto: EFE)
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Por Agencia EFE

La tasa de acumulación de mercurio en la Península Antártica ha aumentado un 160% desde la era industrial, lo que ha convertido esta zona del planeta en un punto crítico para este tipo de polución, cuyo incremento se atribuye al deshielo provocado por el cambio climático.

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