Escuchar
(2 min)
El Foskeia pelendonum es un dinosaurio herbívoro que habitó nuestro planeta hace 125 millones de años.

El Foskeia pelendonum es un dinosaurio herbívoro que habitó nuestro planeta hace 125 millones de años.

00:0000:00
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El Foskeia pelendonum es un dinosaurio herbívoro que habitó nuestro planeta hace 125 millones de años.
El Foskeia pelendonum es un dinosaurio herbívoro que habitó nuestro planeta hace 125 millones de años.
/ Martina Charnell
Por BBC News Mundo

Investigadores en el norte de España identificaron una nueva especie de dinosaurio del tamaño de un pollo después de un largo estudio de huesos inusualmente pequeños.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

El dinosaurio del tamaño de un pollo que puede arrojar luz sobre la evolución de los ejemplares más grandes
Actualidad

El dinosaurio del tamaño de un pollo que puede arrojar luz sobre la evolución de los ejemplares más grandes

Un nuevo experimento cuántico avanza en el reto de comunicaciones digitales ultraseguras
Actualidad

Un nuevo experimento cuántico avanza en el reto de comunicaciones digitales ultraseguras

¿Puede haber reproducción humana en el espacio? Expertos debaten esta posibilidad en un entorno hostil
Actualidad

¿Puede haber reproducción humana en el espacio? Expertos debaten esta posibilidad en un entorno hostil

Elon Musk, el hombre más rico del mundo, asegura que el dinero “no compra la felicidad”
Actualidad

Elon Musk, el hombre más rico del mundo, asegura que el dinero “no compra la felicidad”