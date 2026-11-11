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Resumen

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El escándalo de Nvidia, la mayor firma de chips para IA, no pasó desapercibida en el encuentro tecnológico de Lisboa. (Fotos: AFP)
El escándalo de Nvidia, la mayor firma de chips para IA, no pasó desapercibida en el encuentro tecnológico de Lisboa. (Fotos: AFP)
Por Agencia AFP

Las acusaciones de espionaje chino contra Nvidia dominaron el martes una de las principales conferencias tecnológicas del mundo y, en medio de la controversia que sacude al gigante estadounidense de los chips para la IA, algunos ejecutivos ven posibles oportunidades.

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