Las acusaciones de espionaje chino contra Nvidia dominaron el martes una de las principales conferencias tecnológicas del mundo y, en medio de la controversia que sacude al gigante estadounidense de los chips para la IA, algunos ejecutivos ven posibles oportunidades.

El inicio de la Web Summit en Lisboa quedó eclipsado por el escándalo que involucra a Jensen Huang, director de la empresa que domina el mercado de los chips utilizados en los principales sistemas de inteligencia artificial.

Huang reconoció haber mantenido una relación extramatrimonial, presuntamente con una mujer a la que los servicios de inteligencia estadounidenses sospechan de espiar para China, acusación que Pekín niega.

Las acciones de Nvidia caían más de 5% en Wall Street durante las operaciones de la tarde del martes.

“A corto plazo, habrá turbulencias en el precio de las acciones y en la estructura directiva”, afirmó Larry Li, fundador de Amino Capital, firma de inversión con sede en California.

“Sin embargo, creo que podría ser un buen momento para que otros actores desempeñen un papel más importante, en lugar de que todo dependa únicamente de Nvidia”, destacó.

Jensen Huang y a su lado está Alice Huang, una ejecutiva china vinculada al CEO de Nvidia y señalada como espía. (Foto: AFP)

El encuentro Web Summit se realiza en el Parque das Nacoes en Lisboa, Portugal, donde destaca la inteligencia artificial y la robótica. (Foto: AFP)

Entre los posibles beneficiarios, mencionó a competidores estadounidenses como Qualcomm, Google y AMD.

Los ejecutivos chinos del sector tecnológico presentes en la cumbre destacaron la aparición de alternativas.

“Nvidia es básicamente la base de la IA moderna, pero hoy en día están surgiendo chips de distintos tipos, no solo en Estados Unidos, sino también en China”, indicó YuanKang Zhang, responsable de estrategia e innovación de la empresa Cloudsky.

Desde 2022, Washington restringió las exportaciones a China de los chips más avanzados de Nvidia, aunque posteriormente flexibilizó las normas para permitir la venta de productos de menor potencia.

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Yang Jing, gerente de producto de la empresa china de inteligencia artificial ModelBest, afirmó que su compañía estaba desarrollando chips junto con “muchas empresas nuevas”, entre ellas Huawei.

A raíz del escándalo de Nvidia, “nuestro trabajo se verá afectado, pero no quedará destruido”, señaló.

Al menos 70.000 participantes de 164 países, entre ellos 10.000 empresas emergentes y 1.500 inversores, asisten a la conferencia tecnológica, que se celebra hasta el jueves. Se espera que las empresas chinas Galbot y Ubtech Robotics realicen demostraciones con sus robots humanoides.

Se exponen asimismo mecanismos para robotaxis, vehículos eléctricos y los modelos de IA de código abierto chinos.