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Los científicos del Instituto de Genética de la Universidad Nacional de Colombia descubrieron un caso de superfecundación heteropaternal.
Los científicos del Instituto de Genética de la Universidad Nacional de Colombia descubrieron un caso de superfecundación heteropaternal.
/ Getty
Por BBC News Mundo

En 2018, una mujer llegó al Laboratorio de Genética de Poblaciones e Identificación de la Universidad Nacional de Colombia con una petición: había tenido dos hijos varones mellizos hacía dos años y quería confirmar su paternidad.

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