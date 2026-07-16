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Resumen

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Un equipo internacional, liderado por astrónomos del Centro de Astrobiología de España, detectó la presencia de eritrulosa en el espacio interestelar, la inmensa región formada entre las estrellas, que se compone principalmente de gases y partículas de polvo.
Un equipo internacional, liderado por astrónomos del Centro de Astrobiología de España, detectó la presencia de eritrulosa en el espacio interestelar, la inmensa región formada entre las estrellas, que se compone principalmente de gases y partículas de polvo.
/ NASA
Por BBC News Mundo

Un grupo de científicos ha detectado por primera vez azúcar en el espacio interestelar.

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