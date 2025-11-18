¿El fin de la F1 está cerca? Piloto de carrera pierde contra un auto manejado por IA

La tecnología sigue avanzando a pasos agigantados, una prueba de ello son los autos manejados por Inteligencia Artificial, que ya hasta cuentan con su propio campeonato la Abu Dhabi Autonomous Racing League (A2RL).

Uno de los eventos más populares de esta competencia es el que se da entre el humano y la máquina. En esta ocasión, como en el pasado, Daniil Kvyat, expiloto de Fórmula 1, corrió ante un auto autónomo contra el que perdió en el circuito de Yas Marina.

El ex de Red Bull se midió ante el equipo TUM, actuales monarcas del campeonato, pero su victoria se dio gracias a una ventaja que tuvieron sobre el piloto ruso. Con una diferencia de 10 segundos en la salida, el bólido autónomo estuvo en la punta la gran mayoría del tiempo, y es que esta decisión se tomó debido a que buscan mostrar los “dotes” de la IA tras el volante.

De acuerdo con los organizadores, esta competencia está enfocada en ser más una persecución que una carrera, otra razón por la cual le dan 10 segundos de ventaja al coche conducido por IA.

El año pasado también hubo este duelo con las mismas reglas, donde Kvyat se llevó el triunfo tras superar al auto y estableció una ventaja de 10 segundos. En Suzuka, el coche autónomo sufrió un accidente al verse presionado por Daniil, quien sumó otra victoria.

Con el triunfo tecnológico en este año, el excorredor de la categoría reina alabó los avances que han tenido los autos, dejando en claro que en un futuro pueden llegar a ser mejores.

“Ahora puedo empujar y perseguir lo cual es un gran logro y es impresionante. Quién sabe dónde estaremos el año que viene. Frena muy tarde, con bastante precisión. En algunas áreas, como el deslizamiento de los neumáticos, es donde quizá la IA se queda corta, pero están empezando a adentrarse más en la mecánica cuántica. Es muy impresionante que ya estemos hablando de esto ahora”, aseguró para The Race.

“El Universal” de México, GDA