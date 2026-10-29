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Sony pone fin a la comercialización de Blu-ray en Japón. (Foto: sony.com.pe)
Sony pone fin a la comercialización de Blu-ray en Japón. (Foto: sony.com.pe)
Por Agencia Europa Press

Sony ha salido del mercado de los reproductores Blu-ray tras finalizar la comercialización de su último equipo en Japón, lo que deja a la PlayStation 5 como el único dispositivo capaz de reproducir este formato de disco.

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