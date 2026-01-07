Dos de cada tres aficionados utilizan una segunda pantalla mientras ven un partido de fútbol para revisar estadísticas, comentar en redes sociales o seguir análisis en tiempo real, una práctica que confirma que la experiencia deportiva en América Latina es cada vez más digital, conectada y simultánea.

Este hábito se da, además, en un contexto donde el consumo del deporte ocurre mayoritariamente en el hogar. Aunque millones de personas asisten a estadios durante grandes competiciones, la mayor audiencia sigue los partidos por televisión, lo que ha convertido a la casa en el principal espacio para disfrutar del fútbol y otros eventos deportivos.

El uso combinado de dispositivos ha modificado la forma en que los espectadores interactúan con los contenidos. Casi la mitad de los usuarios de smartphones utiliza su teléfono mientras mira televisión, lo que refuerza una experiencia más social y participativa, en la que el partido se sigue tanto en la pantalla principal como en aplicaciones, redes y plataformas paralelas.

Ante este escenario, Samsung presentó en el CES 2026 su visión de integrar la inteligencia artificial en televisores, barras de sonido y electrodomésticos conectados, con el objetivo de adaptarse a un consumo deportivo que ya no es lineal ni pasivo, sino distribuido entre distintos dispositivos y ambientes del hogar.

La compañía sostiene que esta tendencia se refleja en su ecosistema tecnológico: más de 400 millones de sus productos en el mundo ya incorporan funciones de inteligencia artificial y, solo en 2025, las ventas de electrodomésticos conectados crecieron 43% en América Latina, impulsadas por una mayor adopción de soluciones inteligentes en el hogar.

La propuesta apunta a que la tecnología acompañe esta forma de consumo multitarea, facilitando desde la visualización y el sonido hasta la gestión de otras actividades domésticas, para que el espectador pueda concentrarse en el partido sin desconectarse del resto de su entorno digital.

